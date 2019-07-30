Gündem FETÖden ihraç edilen polislere şafak operasyonu
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FETÖ'den ihraç edilen polislere şafak vakti operasyon

FETÖ'den ihraç edilen polislere şafak operasyonu

Adana’da FETÖ üyesi olduğu için meslekten ihraç edilen polislere şafak vakti operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda ihraç edilmiş polis gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Adana'da FETÖ operasyonu
IHA
Adana'da FETÖ operasyonu
Adana'da FETÖ operasyonu
IHA
Adana'da FETÖ operasyonu
Adana'da FETÖ operasyonu
IHA
Adana'da FETÖ operasyonu
Adana'da FETÖ operasyonu
IHA
Adana'da FETÖ operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü FETÖ üyesi olduğu için meslekten ihraç edilen polislere yönelik operasyon başlattı. Polis ekipleri söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskında gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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