FETÖ'den ihraç edilen polislere şafak operasyonu

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Meteoroloji'den Trakya için sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Trakya Bölgesi kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Yapılan açıklamada, yağış dolayısıyla oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırım tehlikelerine karşı vatandaşların dikkatli olması vurgulandı. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.