FETÖ’nün 5.2 milyon lirasına el konuldu

FETÖ’nün finans ayağına yönelik ‘Maydonoz Döner’ şirketine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8’i itirafçı oldu. Öte yandan 31 ildeki baskınlarda 5,2 milyon TL değerinde döviz ve para ele geçirildiği öğrenildi.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik ‘Maydonoz Döner’ şirketine düzenlenen operasyonda 5,2 milyon lira değerinde altın ve dövize el konulduğu ortaya çıktı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ‘Maydonoz Döner’ şirketi üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenmişti. 21 Şubat’ta Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen ‘KISKAÇ-40’ operasyonunda gözaltına alınan 372 şüpheliden 126’sı tutuklanmıştı.
8 ŞAHIS İTİRAFÇI OLDU
Şüphelilerden 156’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90’ı emniyet ve savcılıklardan serbest bırakıldı. Soruşturma sırasında aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu 8 şahsın itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği öğrenildi. Baskınlar sırasında yapılan aramalarda; 55 bin 605 avro, 2 bin 900 dolar, 92 gram altın, 19 çeyrek altın ve 2 milyon 469 bin 850 TL para ele geçirildi. Yakalanan para ve dövizin Türk Lirası karşılığının yaklaşık 5,2 milyon değerinde olduğu tespit edildi.
TİCARİ FAALİYETLER SÜRÜYOR
Öte yandan Maydonoz Döner’den ticari faaliyetlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Maydonoz Döner’in de aralarında bulunduğu 22 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir. Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır, iş akışları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.’’