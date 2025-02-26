FETÖ’nün 5.2 milyon lirasına el konuldu

Şüphelilerden 156’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90’ı emniyet ve savcılıklardan serbest bırakıldı. Soruşturma sırasında aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu 8 şahsın itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği öğrenildi. Baskınlar sırasında yapılan aramalarda; 55 bin 605 avro, 2 bin 900 dolar, 92 gram altın, 19 çeyrek altın ve 2 milyon 469 bin 850 TL para ele geçirildi. Yakalanan para ve dövizin Türk Lirası karşılığının yaklaşık 5,2 milyon değerinde olduğu tespit edildi.