FETÖ'nün 75 okulu Maarif'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıları ve diplomatik girişimler sonrası FETÖ’nün Afrika’daki eğitim yuvalarına kilit vuruluyor. FETÖ’nün Afrika’daki eğitim kurumları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye Maarif Vakfı’na (TMV) devredilmeye başlandı. FETÖ’nün faaliyetlerini Afrika ülkelerinde ilk devir işlemi Gine’de yapıldı. Gine’de FETÖ’nün bünyesindeki bir anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul ve iki lise’den oluşan 5 okul TMV’ye devredildi. 15 Temmuz sonrası çalışmalara başlayan TMV, aradan geçen 18 ay sonunda Afrika’nın 11 ülkedeki FETÖ’nün eğitim yapılanmasına son verdi. İlk devri teslimin yapıldığı Gine Cumhuriyeti’ni sırasıyla Somali, Sudan, Kongo Halk Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Tunus, Senegal ve Somaliland takip etti.

11 ÜLKE, 75 OKUL

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika turunun ikinci durağı olan Çad’da bulunan 443 öğrencinin eğitim gördüğü bir anaokulu, bir ilkokul, iki kız ortaokulu ve iki erkek ortaokulu olmak üzere 6 okulun daha TMV’ye devredilmesinin ardından kara kıtanın çeşitli noktalarında bulunan 75 okulun FETÖ ile bağlantısı kesildi. Toplam 8 bin 484 öğrenci FETÖ’nün eğitim yuvalarında kurtuldu. Afrika’daki 54 ülkenin 36’sında okulları bulunan FETÖ’nün eğitim yapılanmasını sona erdirmek için diplomatik çalışmalar sürüyor.

Rekor Mali’de

* TMV’ye devredilen okul ve öğrenci sayısı şöyle: * Gine: 10 okul, 719 öğrenci * Somali: 5 okul, 645 öğrenci * Sudan: 6 okul, bin 329 öğrenci * Kongo Halk Cumhuriyeti: 3 okul, 118 öğrenci * Mali: 18 okul, 3 bin 297 öğrenci * Moritanya: 8 okul, 621 öğrenci * Nijer: 10 okul, bin 52 öğrenci * Tunus: 2 okul, 69 öğrenci *Senegal: 3 okul, 84 öğrenci * Çad: 6 okul 443, öğrenci * Somaliland: 4 okul, 107 öğrenci

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