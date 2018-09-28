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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'nün kritik ismi Çanakkale'de yakalandı

Adana Adliyesi'nde daha önce görev yapan FETÖ'cü kadın hakim ve savcıların imamı olduğu ileri sürülün FETÖ militanı kadın Çanakkale'de yakalandı.

Haber Merkezi IHA
FETÖ militanı Çanakkale'de yakalandı
FETÖ militanı Çanakkale'de yakalandı

Adana Adliyesi'nde daha önce görev yapan FETÖ'cü kadın hakim ve savcıların imamı olduğu ileri sürülen kadın, Çanakkale'de Adana polisi tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Denizli nüfusuna kayıtlı ve öğretmenlikten mezun olan ancak ataması yapılmadığı için çalışmayan Selim Güven’i (38) Adana Adliyesi’nin mahrem imamı olduğu iddiasıyla 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kütahya'da gözaltına alındı. Sorgusunun ardından tutuklanan Güven’in üzerine kayıtlı 3 telefon hattında örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock çıktı. Hatları inceleme altına alan polis, 3 hattan bir tanesini kocası gibi işsiz olan Elif Güven’in kullandığını tespit etti.

ByLock yazışmalarını inceleyen polis, hatların 15 Temmuz’dan sonra kullanılmadığını tespit etti. Yazışmaları inceleyen ekipler, Elif Güven’in Adana Adliyesi'ndeki FETÖ’cü kadın hakim ve savcıların mahrem imamı olduğunu belirledi. KOM ekipleri, 25 Eylül günü Elif Güven’i (34) babasının Çanakkale’de bulunan evinde gözaltına alarak Adana’ya getirdi. Sorgusunda ByLock yüklü hattan bilgisinin olmadığını belirten Elif Güven, “Hat kocamın, o kullanıyordur” diyerek suçlamaları reddetti.

Sorguda polislerin “Darbeyi kim yaptı” sorusuna “Darbe girişimini devlet yapmış olabilir” diyerek cevap veren Elif Güven, örgüt lideri Fetullah Gülen hakkında ise “O bir din adamıdır. O bir alimdir” dediği ileri sürüldü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen kadın nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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ADANA ADLİYESİ'NDE DEVLETE KUMPAS YARGILAMALARI BAŞLATILMIŞTI

Bu arada, karı kocanın mahrem imamı olduğu Adana Adliyesi'nde de 15 Temmuz darbe girişiminden önce MİT tırları, otobüsler durdurularak ayrıca antifriz bulunup sarin gazı gibi gösterilerek devlete kumpas yargılamaları başlatılmıştı. Bu operasyon nedeniyle dönemin başsavcıları ve savcıları FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Polis şimdi adliyenin mahrem imamı olan bu karı kocanın bu olaylara dahil olup olmadığını araştırıyor.

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