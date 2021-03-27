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ANKARA

​FETÖ'nün TSK'ya sızma aracı gitti

FETÖ'nün TSK'ya sızma aracı gitti

28 Şubat sürecinde darbecilerin, dindarların Harp okullarına girmesini önlemek için getirdiği ancak kendilerini gizleyen FETÖ’cülerin TSK’ya sızma aracı haline gelen yönetmelik kaldırıldı. Yeni yönetmelikle istismara açık “irticacı” ifadesi çıkarıldı. TSK’ya giriş şartı “terör örgütleriyle irtibatlı olmamak” şeklinde netleşti.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
​FETÖnün TSKya sızma aracı gitti
Arşiv

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği değiştirildi. Yönetmeliğin “Giriş Koşulları” başlığını taşıyan 44’üncü maddesinde yer alan “Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması” şartı kaldırıldı. TSK’ya giriş şartı “terör örgütleriyle irtibatlı olmamak” şeklinde netleşti.

O İFADE ÇIKARILDI

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Harp Okulları Yönetmeliği’nin “Giriş Koşulları” başlıklı 44. maddesinin “subjektif değerlendirmelere tabi, TCK’da suç olarak düzenlenmemiş olan muğlak şartı” kaldırılarak yerine “daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun, daha somut suçta ve cezada kanunilik ilkesini gözetir şekilde” düzenlemeye gidildiği bildirildi.

FETÖ YÖNETMELİĞİ SIZMA ARACI OLARAK KULLANDI

Söz konusu madde, 21 Eylül 2001 tarih ve 24536 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Harp Okulları Yönetmeliğiyle getirilmişti. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra başta TBMM olmak üzere yapılan araştırmalarda 2001 yılı, FETÖ’nün TSK’ya en yoğun sızdığı dönemler arasında bulunuyordu. Bu şart üzerinden Harp Okullarına girişlerde FETÖ’ye adeta alan açıldı. FETÖ, bu madde üzerinden tamamen kripto bir yapılanmayla TSK’ya kolaylıkla sızarken, bu dönemde eşi, annesi kapalı olduğu gerekçesiyle orduya giremeyen vatandaşlar oldu. Yine aynı gerekçelerle, birçok insan dini vecibelerini yerine getirdikleri için ve tamamen hiçbir yasal dayanağı olmayan ve tamamen subjektif raporlarla irticacı olmakla suçlanıp TSK’dan ihraç edildi.

DARBEYE KARIŞAN FETÖ’CÜLER BU MADDEYLE TSK’YA GİRDİ

Bu maddeye sığınarak kolaylıkla TSK’ya sızan FETÖ’nün etkinliği ise 15 Temmuz darbe girişimi ardından ortaya çıktı. 15 Temmuz’da darbeye karışan FETÖ’cülerin tamamı bu yönetmelik sayesinde TSK’ya sızıp üst rütbelere kadar yükseldi. 15 Temmuz, FETÖ darbe girişiminin ardından TSK’da görev yapan 358 general/amiralin 149’u FETÖ iltisakı ve darbeye karışması nedeniyle ihraç edildi. 15 Temmuz öncesi TSK’da; general, subay, astsubay, uzman, er ve erbaşlar dahil toplam askeri personel sayısı 561 bin 496 iken, aynı yıl Eylül ayında bu rakam 351 bin 176’ya gerilemişti.

EN BÜYÜK MAĞDURİYETİ TSK GÖRDÜ

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin FETÖ ile karşı karşıya kaldığının anımsatılması üzerine, bu konuda en büyük mağduriyeti ve zararı TSK’nın gördüğünü hatırlattı. Kaynaklar, “Bu yönetmeliğin hazırlık safhasında ilgili kurumlar tüm detaylarıyla tartışıldı, böyle bir metin ortaya çıktı” bilgisini verdi.

  • 712 İHRAÇ
  • Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, FETÖ ile mücadeleye ilişkin bilgi verdi. Binbaşı Kara, yıl başından bu yana 712 personelin kamu görevinden çıkarıldığı, 101 personelin rütbesinin geri alındığı belirtildi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden bu yana ihraç edilen toplam TSK personeli sayısı 21 bin 494 oldu. 3 bin 173 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor.

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