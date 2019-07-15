FETÖ’nün yargıçları cezasız kalmadı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilip tutuklanan FETÖ’cü yüksek yargı üyeleri adaletten kaçamadı. İlk derece mahkemesi sıfatıyla yargılamayı yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 121 sanık hakkında kararını verdi. 2 sanığın beraatını kararlaştıran Daire, 119 sanık hakkında ise ‘silahlı örgüt üyesi olmak’ suçundan çeşitli oranlarda hapis cezası verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan ve Yargıtay tarafından iddianameye dönüştürülen davalar sayesinde, daha önce birçok kumpasa imza atan FETÖ’cüler cezalandırıldı.

121 DOSYA SONUÇLANDI

İki heyet halinde çalışan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, ilk duruşmasına 27 Kasım 2017’de çıktı. Daire ilk kararını ise Kasım 2018’de FETÖ’cü eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen hakkında verdi. Şen, oy birliğiyle alınan kararla 7 yıl 6 ay hapsi çarptırıldı. Daire, ilk karardan bu yana yaklaşık 8 aylık sürede dosyaları hızla karara bağladı. 9. Ceza, 121 sanığın dosyalarını sonuçlandırdı.

Buna göre, eski HSYK Daire Başkanı Nesibe Özer’in kardeşi eski Yargıtay üyesi Necmi Özer ile eski Yargıtay üyesi Yusuf Tamer Çetin hakkında beraat kararı verildi. Geriye kalan 119 sanığa ise ‘FETÖ üyesi olmak’ suçundan hapis cezaları verildi. Bunlardan da 65’inin tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran Daire, sanıklara 1 yıl 6 ay 22 günden 14 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis verdi. Samimi itiraflarda bulunan sanıklar için etkin pişmanlık hükümleri uygulandı ve bu kişilere 5 yılın altında cezalar uygun görüldü.

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CÜBBELİ TERÖRİSTLER

Dairenin hapis cezası verdiği sanıklar arasında dikkat çekici isimler de bulunuyor. Eski HSYK üyeleri Şaban Işık 10 yıl, Nesibe Özer 11 yıl 3 ay, Mahmut Şen 10 yıl, Kerim Tosun 2 yıl 9 ay 22 gün, eski AYM üyeleri Alparslan Altan 11 yıl 3 ay, Erdal Tercan 10 yıl 7 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

FETÖ’nün kumpas davalarına bakan heyetlerde görevli eski Yargıtay üyeleri de cezadan kaçamadı. Balyoz, Askeri Casusluk, Devrimci Karargah gibi davalara bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin eski üyeleri Hamza Yaman’a 11, Abdurrahman Kavun’a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yine ‘Futbolda Şike’ davasını onayan eski 5. Ceza Dairesi üyeleri Dursun Altınöz 7 yıl 6 ay, Mehmet Vehip Ekinci 6 yıl 3 ay, Mesut Kundakçı 12 yıl hapis cezası aldı.

KUMPAS YARGIÇLARI

Ayrıca FETÖ’nün ‘Amirallere Suikast’ ve ‘Balyoz’ kumpaslarının savcısı eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan’a 13 yıl 6 ay, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi iken Balyoz davasına bakan heyetteki Ali Alçık’a 12 yıl hapis cezası verildi.

Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken Şemdinli soruşturmasında iddianameyi hazırlayan savcı Ferhat Sarıkaya’ya “(Yaşar) Büyükanıt’ı da işin içine kat” talimatı veren eski Yargıtay üyesi İlhan Kaya’ya 9 yıl 4 ay, kumpas davalarından ‘Devrimci Karargâh’ soruşturmasını yürüten eski Yargıtay üyesi Kadir Altınışık’a da 10 yıl hapis verildi.

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YANLARINA KALMADI

FETÖ’nün darbe girişiminden 4 gün önce yüksek yargıya ilişkin düzenlemeleri protesto amacıyla yapılan basın açıklamasını okuyan eski Yargıtay üyesi Salih Özaykut 14 yıl 3 ay, yine sözkonusu protesto kapsamında cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asan eski Danıştay üyesi Bülent Olcay’a 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yine FETÖ’nün yargıya yerleştirdiği ilk 7 ismin arasında yer aldığı belirtilen Fatih Mehmet Uslu 13 yıl 6 ay, Coşkun Demir 8 yıl 9 ay hapse çarptırılırken, MHP’li muhaliflerin 2016’da olağanüstü kongreyi toplamasına ilişkin yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin eski üyesi Oktay Acu’ya 13 yıl 6 ay, başmüfettiş olduğu dönemde firari eski savcı Zekeriya Öz’ü aklayan eski Yargıtay üyesi Halit Kıvrıl’a 8 yıl 9 ay, Yargıtay’daki ‘grup sorumlularından’ ByLock’çu Ahmet Kütük’e 11 yıl, Çetin Şen’e 12 yıl 9 ay, Dursun Murat Cevher’e 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

30’A YAKIN KAÇAK VAR

Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde karar bekleyen 61 dosya var. Bu davalar önümüzdeki adli yıl içinde sonuçlandırılacak. 9. Ceza Dairesi’nin kararlarına karşı temyiz incelemesi Yargıtay Ceza Genel Kurulunca yapılıyor. Karara bağlanan dosyalar, Ceza Genel Kurulu’nun önüne gelmeye başladı. Kurul, geçtiğimiz günlerde ilk olarak itirafçı olan Kerim Tosun’a verilen 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasını onamıştı.

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Öte yandan FETÖ’nün 30’a yakın yüksek yargıcı da firari durumda. Bu nedenle bu kişiler yönünden soruşturma dosyaları derdest durumda. Haklarında yakalama kararı çıkarılan firarilerden birisi FETÖ’nün Yargıtay imamı olarak bilinen İlyas Şahin. Yine HSYK imamı olduğu belirtilen eski Yargıtay üyesi Nazmi Dere ile devletin en mahrem bilgilerinin bulunduğu Genelkurmay Seferberlik Tetkik Kurulu’ndaki Kozmik Oda’ya giren Kadir Kayan da firariler arasında. Firari FETÖ’cülerden birçoğu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kayıplara karıştı.