FETÖ’nün yeni ana vatanı: Avrupa

Yaklaşık 40 yıldır terör örgütü PKK’ya kol kanat geren Avrupa, 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’cü hainlerin de ana vatanı oldu. Örgüt, Avrupalı istihbarat servisleri, sözde sivil toplum kuruluşları ve siyasi organizasyonların yardımıyla okullardan basın yayın kuruluşlarına, sözde sivil toplum kuruluşlarından ticari işletmelere kadar birçok alanda yapılanmaya gitti.

ALMANYA ÖRGÜT YUVASI

Binlerce firari terörist ve elebaşının ilk durağı Avrupa ülkeleri oldu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra haklarında yargı kararları olan firarilerin İadesi ile ilgili taleplerin neredeyse hepsi reddedildi. Örneğin kumpas davalarının savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara ile eski subay İlhami Polat gibi isimlerin sığındığı Almanya, Türkiye’nin 130 iade talebini geri çevirdi. Darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün Almanya’da yaşadığı tahmin edilirken, FETÖ’nün medya ayağındaki üst düzey isimlerinden Abdullah Aymaz da Almanya’da.

İNGİLİZ EKOLÜ LONDRA’DA

FETÖ’cülere Avrupa’da geniş alan açan bir diğer ülke biri İngiltere. Örgütün ana finansörlerinden biri olan iş adamı Akın İpek başta olmak üzere birçok terör örgütü mensubu İngiltere’de yaşıyor. Kapatılan Bugün TV’nin eski genel yayın yönetmeni Tarık Toros, eski Zaman gazetesi yazarı Kerim Balcı ve eski Radikal gazetesi Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık da İngiltere’deki FETÖ’cüler arasında. İskandinav ülkeleri de FETÖ’nün sığınaklarından. PKK’nın yanı sıra FETÖ’cülerin de içinde olduğu 73 terörist İsveç’te.

FETÖ ‘VEFA ÜLKESİ’ DİYOR

FETÖ’nün sözde medya sorumlusu Today’s Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ve gazetenin eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt bu ülkede Türkiye aleyhine faaliyet yürütüyor. Erkam Tufan Aytav ile Levent Kenez de İsveç’e kaçan FETÖ firarilerinden. Avrupa ile bağlarını da gizleme gereği duymayan örgüt, kendilerine en çok yardım eden başkentleri ‘Vefa Ülkeleri’ olarak adlandırıyor. Örgütün vefa listesinin başını Almanya, Yunanistan, Hollanda ve Norveç çekiyor.

İhanetin odağı: Almanya

Örgütün Avrupa’daki en derin yapılanması Almanya’da bulunuyor. Birçok firari örgüt elebaşı, darbeci asker ile kumpasçı polis ve savcılar Almanya’da yaşıyor. Örgüt üyelerinin iltica talebinde bulunduğu ülkeler listesinde ilk sırada yine Berlin yer alıyor. Örgütün bu ülkeye iltica etmek isteyenlere hukuki destek vermek için ciddi bir organizasyon kurduğu biliniyor. Yapılanma için Almanya’da zirve yapan ‘Recep Tayyip Erdoğan’ karşıtlığından da yararlanan örgüt, karargâh olarak Berlin’deki Diyalog ve Eğitim Vakfı’nı kullanıyor. Örgütün lobi ve halkla ilişkiler çalışmasını yürüten vakfın başkanı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen›in Almanya’daki temsilcisi olarak tanıtılan Ercan Karakoyun. Alman basınına röportajlar veren Karakoyun, sık sık Türkiye karşıtı söylemlerde bulunuyor.

IŞIK EVLERİ BİLE AÇTILAR

Ülke genelinde bu örgüte yakınlığıyla bilinen en az 24 okul, yaklaşık 300 dernek ve 150 okul derslerine yardımcı kurs bulunuyor. Bunun yanı sıra «ışık evleri» olarak nitelendirilen, üniversiteye giden öğrencilerin kaldığı çok sayıda apartman dairesi de Almanya›da faaliyet gösteriyor. Berlin, Köln, Stuttgart, Ludwigsburg, Böblingen, Karlsruhe, Hannover, Freiburg, Hamburg Mannheim gibi çeşitli kentlerde FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen okullar bulunuyor. Bu okullarla göçmenlerin topluma entegrasyonu konusunda kamuoyunun gözünü boyayarak siyasileri etkilemeye çalışıyor. Özel okul statüsündeki söz konusu eğitim kurumları, eyaletlere göre “BIL-Schulen”, “Tüdesb” ve “Diyalog” gibi değişik dernekler tarafından kurulup işletiliyor. Ülkede 3 bine yakın da şirket kuran örgütün kendi iş adamları derneği bile var. Basım, dağıtım, yayıncılık ve yapımcılık şirketleri özellikle dikkat çekiyor.

Norveç: FETÖ’cüler kraliyet sofrasında!

Norveç ise FETÖ’nün sosyal hayatta en çok varlık gösterdiği ülkelerden birisi. Özellikle darbe girişimi sırasında NATO görevi nedeniyle Avrupa’da bulunan ve iltica etmek isteyen FETÖ’cü askerlerin birinci tercihi. Dil kursu, kültür merkezi, düşünce kuruluşu adı altında yapılanan örgütün çatı kuruluşu ‘Norveç Hizmet Hareketi...’ Örgütün bu ülkede 1 yılda 6 binden fazla etkinlik düzenlediği belirtiliyor. Norveç Parlamentosuna da sık sık ziyaret düzenleyip parlamenterler ile görüşen FETÖ, daha birkaç önce kraliyet ailesi tarafından verilen davete katılarak Türkiye karşı propaganda yaptı. FETÖ’nün “Alevilerden sorumlu imamı” Süleyman Uysal ve onlarca firari de Norveç’te rahat rahat geziyor.

Firarilerin gözdesi: İsveç

İsveç de FETÖ’cü teröristlerin vefa ülkelerinden birisi. Darbe girişimi sonrası FETÖ’nün elebaşlarından Today’s Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ve Today’s Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Abdullah Bozkurt İsveç’e kaçtı. Ülkeye kaçanlar arasında FETÖ’ye ait Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Levent Kenez, eski Emniyet Müdürü Murat Çetiner, örgütün sözde İsrail imamı Harun Tokak ve sözde Türkiye eğitim imamı Yılmaz Ayten gibi isimler yer alıyor. Bozkurt ve Kenez, “Nordic Monitör” isimli İngilizce haber sitesi ve Stockholm Center for Freedom (SCF) isimli bir düşünce kuruluşunun sahibi. Bu kuruluşların faaliyetleri ülkede büyük ölçüde yardım alıyor.

İADELERİ REDDEDİLDİ

İsveç’te yaşayan PKK/YPG destekçileri sayesinde sistemi bilen kişiler aracılığıyla İsveç kurumlarıyla iyi ilişkiler geliştiren FETÖ’cülerin elebaşları lüks hayatlarıyla da dikkati çekiyor. Özellikle Bülent Keneş, Abdullah Bozkurt ve Levent Kenez, Twitter’dan Türkiye hakkında iftiraya varan paylaşımlar yaparak, dezenformasyon faaliyetinde bulunuyor. Bu isimlerin paylaştığı içerikler, diğer FETÖ hesapları tarafından yayılıyor. Kenez, örgütün yayın organlarından TR724 adlı YouTube kanalında da Türkiye karşıtı programlar yapıyor. Öte yandan FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş’in Türkiye›ye iadesi 19 Aralık 2022›de İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Keneş’in yanı sıra Abdullah Bozkurt, Levent Kenez, Murat Çetiner ve Harun Tokak’ın da Türkiye’ye iadesi de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

FETÖ’cülerin can simidi: Yunanistan

Türkiye’den giden DHKP-C, PKK gibi terör örgütlerinin kamp kurduğu Yunanistan, FETÖ’cüler için de hayati önem taşıyor. Türkiye’den firar edip Avrupa’ya geçmek isteyen FETÖ’cülerni ilk durağı Yunanistan oluyor. Bugüne kadar 30 bine yakın FETÖ’cünün Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a oradan da Avrupa’ya geçtiği tahmin ediliyor. Darbe girimine katılıp 16 Temmuz’da helikopterle Türkiye sınırlarını aşan 8 FETÖ’cü askerin sığınmak için tercih ettiği ülke de Yunanistan-Dedeağaç oldu. Atina iade taleplerini geri çevirdiği gibi 8 FETÖ’cünün Avrupa’ya kaçmasına da göz yumdu. Yunanistan’daki FETÖ örgütlenmesi yabancı basına bile yansıdı. İngiliz yayın organı BBC, bul ülkeye giderek FETÖ üyeleriyle görüştü. FETÖ’cülerden ‘Gülen Cemaati üyeleri’ diye bahseden BBC haberinde Selanik’te yüzlerce firari olduğunu aktardı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen de yayınladığı bir mesajında Yunanistan’ın “yiğitlik” gösterdiğini savu savunarak “Kardeş ülke olduğunu kanıtladı. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. (Yunanistan’ın yaptıkları) Tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacak.” ifadelerine yer vermişti.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Örgütün para kasası: İngiltere

Avrupa kıtasında FETÖ’nün Almanya’dan sonra aktif olduğu ülke İngiltere. Örgütün bu ülkede okul, yardım derneği, kültür merkezi ve öğrenci evleri gibi geniş bir ağı var. Ülkede faaliyete başlayan ilk FETÖ kuruluşu olan Axis Eğitim Vakfı 1994’de kuruldu. Kurucuları arasında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil’in de yer aldığı vakfa ait çok sayıda dershane ve okul bulunuyor. Anadolu Müslümanları Vakfı, Yardım Zamanı Derneği, Koza Kadınlar Derneği, Eksen Vakfı ve Mevlana Camii gibi kuruluşlar ağın parçalarından sadece bir kaçı. Örgütün kasası konumundaki firari iş adamlarının da birinci tercihi İngiltere. FETÖ firarisi Akın İpek, İngiltere’de çok sayıda şirketle çok sayıda alanda faaliyetlerine devam ediyor. Aranan teröristler listesinde sözde “Irak imamı” Talip Büyük ve bir dönem Bank Asya’da yöneticilik yapan Ali Çelik de İngiltere’de bulunuyor. Örgütün kasası Mustafa Özcan’ın gizli ortağı da olan Ali Çelik›in İngiltere›de çok sayıda şirket kurduğu ve milyonlarca sterlinlik mal varlığı olduğu da biliniyor. İngiltere’den örgütün diğer ülkelerdeki yapılanmalara yüklü paralar aktarıldığı da bilgiler arasında.



















