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FETÖ’ye 10 yıl sonra telekulak davası

2014’te deşifre olan Selam Tevhid kumpasındaki yasa dışı dinlemelerle ilgili FETÖ’cü polis şefi Ali Fuat Yılmazer'in aralarında olduğu 83 polis hakkında dava açıldı. İddianamede 462 müşteki var.

Erdal Kılınç
04:00 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 03:10 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Ali Fuat Yılmazer
Ali Fuat Yılmazer

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Selam-Tevhid soruşturması adı altında, aralarında dönemin İstanbul istihbarat şube müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Serdal Güldalı ve Mesut Yılmaz gibi isimlerin de bulunduğu 83 polis hakkında yeni iddianame hazırladı. Örgüt davası açılan FETÖ’cü yapı hakkında bu kez “yasa dışı dinleme” davası açıldı.

462 müştekinin yer aldığı iddianamede, 83 polis hakkında, “gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi”, “haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek”, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek”, “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği”, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek”, “iftira” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından ortalama 20 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

İddianamede, 2009’da “çözüm süreci” olarak adlandırılan girişimin FETÖ tarafından istenmediği belirtildi. Bölgede “akil heyet” olarak görev yapan birçok ismin, başka bir yasa dışı örgüt adı altında dinlendiği tespit edildi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak 61’inci hükümette görev alan isimlerin dinlendiği de belirlendi.

GARSON ANLATTI

İddianamede örgütün bir dönem polis sorumlusunun sekreteryalığını yapan “Garson” kod adlı itirafçının notları da yer aldı. Buna göre kumpası hazırlayan ve birçok kumpasın içinde yer alan tutuklu sanık Yılmazer ve Demirhan ile firari sanıklar Hayati Başdağ, Mesut Yılmaz, Ahmet Öztürk gibi isimler “A5” koduyla değerlendirildi. A5, örgüt mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişiler için kullanılan bir kod.



#FETÖ
#Dava
#Ali Fuat Yılmazer
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