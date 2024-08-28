FETÖ'ye 11 ilde Kıskaç: 20 şüpheli yakalandı

Ne olduğu belli olmayan bir “ev kazası’ ile ayağından yaralanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada “tarihsel husumetimiz olan FETÖ’cü hesapların yaydığı bir yalan” ifadesini kullanmıştı. Özgür Özel’in FETÖ ile ne gibi tarihsel husumeti var biz tüm arşivleri karıştırdık bulamadık. Saygı Öztürk de Özgür Özel’e bu tarihi husumeti sormamış. Bizim arşivlerimizde Özgür Özel ile FETÖ arasında sıkı ilişkiler ve Özgür Özel’in yıldızını parlatarak siyaseten üst mevkilere giden