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FETÖ'ye 11 ilde Kıskaç: 20 şüpheli yakalandı

11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-25” operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.

Seren Som
08:01 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:59 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Operasyon anları polis kamerasınca anbean kaydedildi.
Operasyon anları polis kamerasınca anbean kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;
Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van'da
FETÖ'ye yönelik “Kıskaç-25” operasyonları düzenlendi.


Düzenlenen operasyonlar sonucu 20 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde “Askeri mahrem yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlarının bulunduğu, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.


Hainin bu tuzağına dikkat: FETÖ firarisi Hakan Şükür sosyal medyada trollüğüyle vatandaşın cebine göz dikti

FETÖ firarisi Hakan Şükür vatandaşın cebine göz dikti. Şükür'ün tahrik edici paylaşımlar yaparak bu paylaşımlara yorum yapan vatandaşlara 'hakaret' davası açtığı yüksek miktarda tazminat talebinde bulunduğu öğrenildi. Şükür'ün bu sosyal medya şarlatanlığı ise, Türkiye'de bir sosyal medya kullanıcısına yönelik açtığı dava ile ortaya çıktı. Davalı tarafın avukatı tarafından hazırlanan dilekçede, "Davacı tahrik edici paylaşımlar yaparak insanları kışkırtmakta ve bu tarz davalar açarak bundan gelir elde etmeye çalışmaktadır. Bunları yaparken de kendisinin hiç bir gelirinin olmadığı, maddi durumunun iyi olmadığı izlenimi yaratmaya çalışmaktadır." denildi.


#FETÖ
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#Operasyon
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