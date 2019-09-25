FETÖ’ye bir günde 3 baskın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda dün 3 kritik operasyon için düğmeye basıldı. İlk operasyon, FETÖ’nün Emniyet teşkilatına sızmak için çaldığı 2011 Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı soruşturması kapsamında yapıldı. FETÖ imamları üzerinden söz konusu sınava ait soruları aldığı ve bu yolla komiser yardımcısı olduğu belirlenen 40 şüpheli için harekete geçildi. Emniyet güçleri, dün şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

SORU ALIRKEN “KARIM BOŞ OLSUN” YEMİNİ

2011’deki söz konusu sınava ilişkin daha önce de operasyonlar düzenlenmişti. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheliler soruların kendilerine verildiğini itiraf etmişti. Bu şüphelilerden Hasan C., “Kur’an’a el bastıktan sonra eşim, annem, babam ve çocuklarımın üzerine yemin ettim. Karım ‘boş olacak’ diye yemin ettim” dedi. Yine Salim T. de çocuğunun üzerine yemin ettikten sonra slayt ile duvara yansıtılmış soruları ezberlediğini anlattı.

48’İ FAAL GÖREVDE

Başsavcılığın talimatıyla FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına büyük darbe vuran ankesör soruşturması kapsamında da yine çok sayıda ilde operasyon gerçekleştirildi. Buna göre, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlarda şu ana kadar şüphelilerden 26’sının gözaltına alındığı öğrenildi. Astsubay rütbesindeki şüphelilerden 48’inin hala faal görevde olduğu bildirildi.

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DENİZCİ 20 ASKER HAKKINDA YAKALAMA

Bir diğer operasyon ise örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik oldu. Yine ankesörlü telefon soruşturmasına takılan farklı rütbelerdeki 20 şüphelinin yakalanması için sekiz ilde operasyonlar yapıldı. Şüphelilerden şu ana kadar 12’sinin gözaltına alındığı öğrenildi. Periyodik ve ardışık olarak arandıkları belirlenen şüphelilerden yedisinin faal görevde oldukları belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, bulundukları illerden sorgulanmak için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler buradaki sorgunun ardından adliyeye sevk edilecek.  ANKARA

141 kişinin ilişiği kesildi

Yargıtay binası

Yargıtay FETÖ ile mücadeleye ilişkin bir açıklama yaptı. Yargıtay’da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik adli işlemlerin, hukuk çerçevesinde titizlikle ve itina ile yapıldığı belirtildi. İçlerinde firariler, ceza soruşturması devam edenler ve kendi istekleriyle emekli olanlar dahil bu süreçte toplam 141 kişinin Yargıtay ile ilişiğinin kesildiği hatırlatılan açıklamada, bunun dışında ceza soruşturmalarının büyük titizlikle sürdürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, eski yargı üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında, 164 kişi hakkında fezleke düzenlendiği, bunlardan 163’ü hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde dava açıldığı belirtildi.