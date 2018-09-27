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ADANA

FETÖ’ye ByLock operasyonu

Adana’da FETÖ’nün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4’ü kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi IHA
Adana'da Bylock operasyonu
IHA
Adana'da Bylock operasyonu
Adana'da Bylock operasyonu
IHA
Adana'da Bylock operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM), FETÖ’nün gizli haberleşme programı ’ByLock’u kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik 25 Eylül’de şafak vakti operasyon yaptı.

Adana merkezli İzmir, Manisa, Hatay, Kütahya ve Şanlıurfa’da 22 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4’ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden bazıları sorgularında, ’Bylock’ programını dini sohbetler yapmak amacıyla kullandıklarını söyledi. Bazı zanlıların ise hattı kendilerinin kullanmadığını ancak kimin kullandığını da bilmediğini söylediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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