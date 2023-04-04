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Filipinli Antonio tatile geldiği Muğla’da Müslüman oldu

Kuveyt’te yaşayan Filipinli Nenet Delaroza Antonio, tatil maksadıyla geldiği Muğla’da Müslüman oldu. Müslüman olan Filipinli Nenet Delaroza Antonio, Müslüman olmak dışında Türk ismi olarak Elifnaz Koçar adını aldı.

12:08 . 4/04/2023 Salı
IHA
Tatil için geldi Müslüman oldu

Tatil için geldi Müslüman oldu

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde doğan Hakan Koçar, 2015 yılında çalışmak için gittiği Kuveyt’te aynı iş yerinde çalıştığı Filipinli Nenet Delaroza Antonio ile tanıştı. Allah’a inandığını hisseden Filipinli Nenet, tatil maksadıyla eşinin memleketi Muğla’ya geldikten sonra Müslüman oldu. Ramazan’da orucunu tutuğunu ve beş vakit namazını kaçırmadığını dile getiren Filipinli Nenet Delaroza Antonio şunları dile getirdi: "Allah’a inanıyorum, Allah’ın var olduğunu gönülden hissediyorum. Ben Müslüman olduğum için ağlamak istedim, kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim. Allah’a şükrediyorum. Müslüman olduğum için çok mutluyum. Müslüman olmayı, evlendikten sonra İslam’ı kendim seçtim."
Filipinli Nenet Delaroza Antonio’nun Müslüman olmasında yardımcı olan eşi Hakan Koçar ise, "Ben bazı şeyleri öğrettim duaları, namaz kılmayı, abdest almayı, İslam’ın şartlarını, imanın şartlarını, Allah’ı, peygamberi, kitapları öğrettim. Eşim daha sonra kendisi İslam’ı seçmeyi tercih etti. Eşim Müslüman olmayı önceden kabul etmişti ama nasip bugüneymiş. Bizler Muğla’ya tatil maksadıyla gelince eşimin Müslümanlığını kayıt altına aldık" dedi.



#Muğla
#Kuveyt
#Müslüman
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