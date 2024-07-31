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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye gelecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek, TBMM'de hitapta bulunacak.

Pınar Görgü
15:53 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:13 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Türkiye'yi ziyaret edecek.
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Türkiye'yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini, TBMM'de genel kurula hitap edeceğini açıkladı.


Altun,
"Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Çarşamba günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir"
açıklamasında bulundu.


Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.


İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.


İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.


Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.


Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Haniye suikastına yönelik önemli açıklamalar: İsrail bölge barışını tehdit ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran'da şehit edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini belirten Çelik, "İsrail bugün bölge savaşı istediğinin ilk tetiğini çekti. Netanyahu ve ekibi görülmemiş bir soykırıma imza atarak bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit ediyor. ABD, 'İsrail'e bir saldırı olursa korumaya hazırız' dedi. Eğer soykırım yapmak için destek isteyeni ayakta alkışlarsanız o da başka eylemlere geçer" ifadelerini kullandı. Çelik, suikastın arka planına yönelik ise "İlk bilgiler başka bir ülkeden füze atıldığı yönünde" dedi.


#Filistin
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