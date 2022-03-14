Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'den Türkiye-İsrail normalleşmesi yorumu: Arabulucu Türkiye olur

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Antalya Diplomasi Forumu’nda katıldığı panelde Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mantıklı olanın Türkiye ile İsrail’in normal ilişkilere sahip olması olduğunu söyledi.

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Türkiye’nin Filistin’in devlet hakkını korumakta ön saflarda yer aldığını ve kararlılıkla savunduğunu vurgulayan Maliki, “İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi İsrail’i eleştirmekten Türkiye’yi alıkoymayacaktır. Türkiye’nin herhangi bir geri adım attığını düşünmüyorum” diye konuştu. Türkiye’nin İsrail ile normalleşmesini bir artı değer olarak gördüğünü belirten Maliki, “İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk gerekiyorsa bu rolü oynayacak Türkiye. İhtiyaç halinde onu ikna edecek. Bu yüzden bu süreci hiçbir şekilde eleştirmememiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

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Herzog ile görüşme ekseninde Türkiye’nin İsrail-Filistin sorununun çözümünde arabuluculuk rolü oynamasına ilişkin bir beklenti olup olmadığına ilişkin Maliki, “Cumhurbaşkanlığı İsrail’de çok sembolik. Bunun için kararları alan kişiyle, Bennett’le konuşmak zorundalar. Herzog ile görüşmeden bu kadarını bekleyemezsiniz” dedi.

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