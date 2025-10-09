Filistin özgür olana kadar denizlere açılmaya devam

İstanbul’daki eylemin adresi Eminönü’ydü. STK temsilcileri, aktivistler ve gemideki gönüllülerin yakınları İHH öncülüğünde Eminönü Meydanı'nda toplandı. Mavi Marmara Derneği Başkanı ve Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye Temsilcisi Beheşti İsmail Songür, tüm devletlerin İsrail'e karşı çok daha ciddi yaptırımlar uygulaması gerektiğini söyledi. Songür, “Devletler harekete geçmeyince bu iş sivillere kaldı. Ya sizler harekete geçin ya bize alan açın. Gemileri koruyun” dedi. İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun, “Bu gemiler bize bir şeyi haykırıyor. Gazze ulaşılamaz bir yer değil. Bütün devletlere sesleniyoruz: Harekete geçmek için toplumlarınızdan ne bekliyorsunuz. Salonlarda barış görüşmeleri yapılırken Gazze’de çocuklar bombaların hedefi oluyor” diye konuştu. Özgürlük Filosu Koalisyonu Sözcüsü Mary Anne Wright ise tüm Filistin özgür olana dek yeni filolar çıkaracaklarını kaydetti: “Onlar Gazze’deki soykırımı durdurmak için Sumud'un, Hanzala'nın, Madleen'in yolunu takip ediyorlar. Bunlar elbette ki ablukayı kırmak için uğraşan son gemiler olmayacak. Önümüzdeki ay, ablukayı kırmak için çok daha fazla gemilerimiz olacak. Gazze ve tüm Filistin özgür oluncaya kadar denizlere açılmaya devam edeceğiz.”