Nehirden Denize Özgür Filistin Kitabının tanıtımı gerçekleştirildi

Nehirden Denize Özgür Filistin Kitabının yazarlarından Hacı Dursun Tunç yapmış olduğu konuşmada; ‘‘Derneğimizin yardım çalışmaları için 7 kere Filistin'e gittim. Filistin'e gidip geldikçe de Filistin okumalarına başladım. Aksa Tufanı başlayınca da bu okumalara hız verdim. Tam bu arada Hasan abimizle kitap mütalaaları yaparken kitap yazmaktan bahsetti. O kitabı yazacak ben de derlediğim bilgileri Hasan abiye aktaracaktım. Sonra neden kitabı beraber yazmıyoruz dedi, ben de kabul ettim ve okumalara hız verdim. Gazzeli çocuklara o vakur duruşu anlatan bir anneyi biz hikayemizin başkahramanı yaptık. Hayma ana kendisi de öğretmen, torunu da bir öğretmen. Derneğimizin Hanımlar Komisyonunun Gazze’de yaptırmış olduğu Abdülhamid Han Anaokulunda öğretmenlik yapan bir öğretmenin babaannesini biz ana karakter olarak oluşturduk. Hayatın içinden bir annenin üslubuyla bir annenin anlatımıyla o Gazze’deki çocukların vakur duruşuna nasıl bir eğitim verdi, nasıl bir terbiye verdi capcanlı bir anlatımla roman tarzında bir kitap yazdık.’’ ifadelerini kullandı.