Nehirden Denize Özgür Filistin Kitabının tanıtımı gerçekleştirildi

Sadakataşı Derneği Yayınları bünyesinden çıkarak okuyucuyla buluşan Nehirden Denize Özgür Filistin Kitabının tanıtım programı Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı.
Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Dursun Tunç ve Hasan Karahisar tarafından kaleme alınan Nehirden Denize Özgür Filistin Kitabı okuyucuyla buluştu.
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Sadakataşı Derneği Yayınları tarafından yayımlanan “Nehirden Denize Özgür Filistin” kitabının tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı. Hacı Dursun Tunç ve Hasan Karahisar’ın kaleme aldığı kitabın tanıtım programına İstanbul halkı katılım sağladı.
Sunuculuğunu Emrullah Uzun’un yaptığı tanıtım programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal konuşmalar gerçekleştirdi.
Gazzeli öğretmen Hayma ananın hikayesi
Nehirden Denize Özgür Filistin Kitabının yazarlarından Hacı Dursun Tunç yapmış olduğu konuşmada; ‘‘Derneğimizin yardım çalışmaları için 7 kere Filistin'e gittim. Filistin'e gidip geldikçe de Filistin okumalarına başladım. Aksa Tufanı başlayınca da bu okumalara hız verdim. Tam bu arada Hasan abimizle kitap mütalaaları yaparken kitap yazmaktan bahsetti. O kitabı yazacak ben de derlediğim bilgileri Hasan abiye aktaracaktım. Sonra neden kitabı beraber yazmıyoruz dedi, ben de kabul ettim ve okumalara hız verdim. Gazzeli çocuklara o vakur duruşu anlatan bir anneyi biz hikayemizin başkahramanı yaptık. Hayma ana kendisi de öğretmen, torunu da bir öğretmen. Derneğimizin Hanımlar Komisyonunun Gazze’de yaptırmış olduğu Abdülhamid Han Anaokulunda öğretmenlik yapan bir öğretmenin babaannesini biz ana karakter olarak oluşturduk. Hayatın içinden bir annenin üslubuyla bir annenin anlatımıyla o Gazze’deki çocukların vakur duruşuna nasıl bir eğitim verdi, nasıl bir terbiye verdi capcanlı bir anlatımla roman tarzında bir kitap yazdık.’’ ifadelerini kullandı.
Filistin ezgileri seslendirildi
Konuşmalar sonrasında Ammar Acarlıoğlu’nun Filistin ezgileri seslendirdiği programda salonun fuayede alanında Gazze yararına hat sergisi yapıldı. Programın sonunda kitabın yazarı Hacı Dursun Tunç tarafından kitap imzası gerçekleştirildi.