Finans ayağı para basıyor: 690 bin TL ve çok sayıda değerli eşya ele geçirildi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün kuruluş aşaması ve yeniden toparlanma aşamasında en kilit yerlerden bir tanesi olan İzmir’den son dönemde peş peşe operasyon haberleri geliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla İzmir’de 27 adrese önceki gece saat 02.00 itibariyle operasyon yapıldı. Aralarında mahrem yapı içerisinde görev alan, örgütün gizli haberleşme sistemi olan Bylock’u kullandıklarından dolayı hakkında arama kararı olan ve halen örgütsel faaliyetlerine devam eden 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

37 firari kıskıvrak yakalandı.

690 BİN TL PARA BULUNDU

Hücre evlerinde yapılan aramalarda halen cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgüte müzahir şahıslardan toplanan poşetlenmiş şekilde 203 bin 950 TL, 3 bin 380 Avro, 68 bin 350 Amerikan Doları olmak üzere toplam 690 bin TL para bulundu. Bunun yanında hücre evlerinde bir miktar ziynet eşyası, gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 54 tablet Bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.