Finlandiya’daki elebaşı İstanbul’da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti’nden PKK’ya ortak operasyon. Terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten “Naze Ad” kod adlı İran uyruklu Mehnaz Omari, İstanbul'da yakayı ele verdi. Finlandiya'da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlayan Omari, militan aktarımı ve finans temininden sorumluydu. Omari, örgüt adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikler de organize ediyordu.

TÜRK ELÇİLİĞİNE SALDIRDI

Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre Omari, bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan yakalandıktan sonra İran'da eylemlere katıldı. Eşinin yakalanması üzerine ülkeyi terk eden Omari, 2002’de Finlandiya'ya kaçtı. Mülteci olarak Finlandiya'da yaşamaya başlayan Omari örgütün çeşitli kademelerinde yer aldı, 2015'te ise PKK adına Helsinki'de eylem düzenledi. PKK sempatizanlarıyla Türk Büyükelçiliği'ne yumurta ve taşlarla saldırdı.

Aile boyu PKK’lı

Omari'nin ailesi de PKK’lı. Çocuklarını PKK sempatizanı olarak yetiştiren Omari'nin sözde Kürt aktivist kızı Gelawej, Finlandiya'da “Özgür ve insan haklarına saygılı bir Kürdistan ortaya çıkarsa muhtemelen orada yaşamak isterim” diye röportaj verdi. Kızı, çocuğuna da Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin gizlendiği dağlardan olan “Zagros” adını verdi. Omari’nin eşinin kardeşinin ise güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Omari'nin yakalanmasıyla PKK’nın Finlandiya yapılanması hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.

8 terörist etkisiz

Öte yandan terörle mücadele sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist daha öldürüldü.











