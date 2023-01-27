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Fınver projesi’ne tarsim desteği

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi’nde üreticilerden 5 yıllık süre boyunca kiralanan yaklaşık 450 dönüm fındık bahçesi don riskine karşı TARSİM tarafından sigortalandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
14:51 . 27/01/2023 Cuma
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Fınver projesi’ne tarsim desteği

Fınver projesi’ne tarsim desteği

Ordu’nun en önemli tarım ürünü olan ve Türkiye’nin ihracatında büyük paya sahip olduğu fındıkta birim alandan daha fazla ürün almak için Başkan Güler tarafından başlatılan ve Büyükşehir Belediyesi’nin tarım şirketi ORTAR A.Ş. tarafından yürütülen Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi il genelinde yaygın hale geldi. 19 ilçede yaklaşık 450 dönüm fındık bahçesinde kiralama yapan ORTAR A.Ş don riski başta olmak üzere diğer nedenlerden dolayı meydana gelebilecek ürün kaybına karşı bahçeleri sigorta yaparak güvence altına aldı.


450 Dönüm fındık bahçesine sigorta yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından 2 yıl önce başlatılan ve şu an 460 dönümlük fındık bahçesinde uygulanan FINVER projesi ile atıl durumdaki fındık bahçeleri verimli hale geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarım iştiraki ORTAR A.Ş tarafından yürütülen projede bahçeler üreticilerden 5 yıllığına kiralanıyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bakım çalışmaları ile verimliliği artan bahçeler TARSİM tarafından sigorta yapılarak güvence altına alındı. Yapılan bu çalışma ile FINVER bahçeleri dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, taşıt çarpması, sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybını karşılayacak.


Öte yandan projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar 7 gün 24 saat 0542 150 04 52 numaralı FINVER Danışma Hattını arayarak proje başta olmak üzere bahçeleri ile ilgili yapılacak çalışmalar konusunda ücretsiz bilgi alabilirler.


#fınver
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2 saat önce
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Fınver projesi’ne tarsim desteği
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