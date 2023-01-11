Firari havalimanında yakalandı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri yolculara yönelik yapılan GBT kontrolü sırasında bir yolcudan şüphelenerek durdurdu. Terminal girişinde durdurulan yolcunun kimlik kontrolünü yaptığı sırada yolcunun ibraz ettiği Erbil Say isimli KKTC kimlik kartı ve sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan parmak izi kontrolünde şüphelinin gerçek isminin Halil Erzek olduğu ortaya çıktı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti suçlarından tutuklu bulunduğu İzmir Aliağa Cezaevi’nden firar ettiği de tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.