Gündem Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha, güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" denildi.

Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 'Eren Abluka-19 Narko Terör' operasyonu: 6 milyon 377 bin kök kenevir ele geçirildi
GÜNDEM
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-19 Narko Terör' operasyonu: 6 milyon 377 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Hakkari'de dört terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Hakkari'de dört terörist etkisiz hale getirildi
Düzcede sel felaketi

Düzce'de sel felaketi

​Mağdurlar evlerine kavuşmak için suyun çekilmesini bekliyor.
Bakan Soylu Düzcede

Bakan Soylu Düzce'de

Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmalarını takip etti.
Dünyanın gözübu zirvede

Erdoğan: ​Ukrayna savaşında denge politikası yürütüyoruz

​MHP lideri Bahçeli'den Madrid mutabakatına övgü

​NATO'dan Madrid zirvesinde İsveç ve Finlandiya kararı.

ABD'den F-16 mesajı

ABD'den F-16 mesajı

Türkiye'nin modernize planlarını destekliyoruz.

Adana'da petrol bulunan tarlanın sahibi konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.