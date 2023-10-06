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Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırılara misliyle karşılık verildi: 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Dabık üs bölgemize gerçekleştirilen terörist saldırısının ardından yapılan atışlarda 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kenan Biter
09:00 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Dabık üs bölgemize gerçekleştirilen terörist saldırısına misliyle karşılık verildiğini açıkladı.

Terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Dün gece Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Dabık üs bölgemize gerçekleştirilen terörist saldırısına Mehmetçiklerimiz tarafından güçlü şekilde karşılık verildi.

Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.



Tam isabet!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün gece gerçekleştirilen hava harekatına dair görüntüleri paylaştı. Paylaşıma,
"Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler dün gece kahraman pilotlarımız tarafından işte böyle imha edildi"
notu düşüldü.





#Fırat Kalkanı
#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
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