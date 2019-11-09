Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan El Bab, Cerablus ve Azez'deki kamplarda 21 ton meyve dağıtıldı İHH İnsani Yardım Vakfı, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan El Bab, Cerablus ve Azez kırsalındaki çadır kentlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, Türkiye'de yaşayan hayırsever çiftçilerin gönderdiği 21 ton meyveyi dağıttı. İHH Kilis Basın Birimi sorumlusu Yakup Alaca, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 7 bin aileye meyve ulaştırıldı. Başta yetim çocukların ve ihtiyaç sahibi bu çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme vesile olan hayırsever çiftçilerimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 09 Kasım 2019, 18:28 Son Güncelleme: 09 Kasım 2019, 18:44 AA