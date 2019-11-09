Gündem Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan El Bab, Cerablus ve Azezdeki kamplarda 21 ton meyve dağıtıldı
KİLİS

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan El Bab, Cerablus ve Azez'deki kamplarda 21 ton meyve dağıtıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan El Bab, Cerablus ve Azez kırsalındaki çadır kentlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, Türkiye'de yaşayan hayırsever çiftçilerin gönderdiği 21 ton meyveyi dağıttı. İHH Kilis Basın Birimi sorumlusu Yakup Alaca, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 7 bin aileye meyve ulaştırıldı. Başta yetim çocukların ve ihtiyaç sahibi bu çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme vesile olan hayırsever çiftçilerimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki çadır kentlerde yaşayan ailelere 21 ton meyve ulaştırdı.

  • İHH Kilis Basın Birimi sorumlusu Yakup Alaca, yaptığı yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab, Cerablus ve Azez kırsalındaki kamplarda barınan ihtiyaç sahibi ailelere destek verildiğini belirtti.

7 bin aileye meyve ulaştırıldı

Türkiye'de yaşayan hayırsever çiftçilerin gönderdiği 21 ton meyvenin çadır kentlerde yaşayanlara dağıtıldığını aktaran Alaca, "Yaklaşık 7 bin aileye meyve ulaştırıldı. Başta yetim çocukların ve ihtiyaç sahibi bu çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme vesile olan hayırsever çiftçilerimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

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