Fırıncı kardeşini ‘Güzel ekmek pişirmiyorsun’ diyerek öldürdü: Ağabey 5 yıl sonra yakalandı

Olay, 31 Aralık 2016’da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesi’nde meydana geldi. Şığlettif Temirkapı elinde somun ekmekle eve giden ağabeyi Mahmut Demirkapı’yı görünce, “Neden benden ekmek almıyorsun?” diye bağırdı. Mahmut Demirkapı, kardeşine, “Sen güzel ekmek pişiremiyorsun” diyerek cevap verdi. Bunun üzerine ağabey ile kardeşinin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ayırdığı kavganın ardından eve giden Mahmut Demirkapı, pompalı tüfekle kardeşinin fırınına geri döndü. Mahmut Demirkapı, fırında ekmek pişirmek için hazırlık yapan kardeşine tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, Şığlettif Demirkapı’nın kasığına isabet etti. Yaralı kardeşini olay yerinde bırakan Demirkapı, kamyonete binerek kaçtı.

REKLAM

DHA Ağabeyi Şığlettif Demirkapı'yı öldürdü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şığlettif Demirkapı’yı, ambulansla hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Demirkapı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA Mahmut Demirkapı 5 yıl önce ekmek fırını işleten kardeşini öldürdü.

CİNAYETTEN 5 YIL SONRA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Demirkapı’yı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA Mahmut Demirkapı 5 yıl sonra yakalandı.



Polis, aradan geçen 5 yılın ardından Mahmut Demirkapı’nın, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Aydıncık Mahallesi’ndeki bir limon bahçesindeki kulübede saklandığı bilgisine ulaştı. Geçen hafta limon bahçesine baskın yapan polis, şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Demirkapı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNDEM Tek suçu telefonda video izlemek: Kocasının feci şekilde dövdüğü kadın 'Ölmeyi mi bekleyeyim?' dedi

GÜNDEM Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun cezası belli oldu: 5 kez ağırlaştırılmış müebbet

HAYAT ABD’de bir adam komşusunu öldürüp kalbini akrabalarına yedirdi

GÜNDEM Bursa'da korkunç cinayet: Ağabeyi ile yengesi döverek öldürdü