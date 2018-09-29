Fırtına alarmı: Kapalı otoparklar doldu

İzmir’de kapasitesi 20 bini bulan belediye ile özel işletmelere ait tüm açık ve kapalı otoparklar doldu. Vatandaşlar yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde kuyruk oluşturdu.

Akdeniz üzerinde toplanmaya başlayan ve 'Tropik fırtına' adı verilen kasırganın Türkiye'yi vurma ihtimali üzerine kriz masaları oluşturuldu. Kamu kurumları ile belediyeler tüm ekipmanlarıyla önlem aldı. Personelin izinleri kaldırıldı. Fırtınayı bekleyen vatandaşlar da evlerinin balkonlarında aldıkları önlemlerin yanı sıra araçları için kapalı otoparkları tercih etti.

Yer kalmadı

Kentte Büyükşehir Belediyesi'ne ait olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark alanı bulunduğu öğrenildi. Bu otopark alanları günler öncesinden doldu. Yer bulma ya da yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde vatandaşlar araçlarıyla kuyruk oluşturdu.

Meteoroloji'den yeni açıklama

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre tahminlerde değişikliğe gidildiği. Yenilenen tahminlere göre, fırtınanın Yunanistan üzerinden Ege Denizi'ne kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesinin beklendiği ifade edildi.

Buna göre, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de beklenilen rüzgar şiddeti ile yağış miktarının bir miktar azalmasının beklendiği, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise metrekareye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği öğrenildi.

Dalga yüksekliği 2,5 metreye ulaşacak

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla çevresinde gece yarısından sonra yağmurun etkili olacağını belirtti. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı kaydedildi. Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli, gece yarısından itibaren Muğla çevrelerinde ve Bodrum- Marmaris arasında fırtına şeklinde eseceği ifade edildi. Dalga yüksekliğinin 2,5 metreye ulaşacağı belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.