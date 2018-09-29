Gündem Fırtına alarmı Kapalı otoparklar doldu
İSTANBUL İZMİR MUĞLA

Kapalı otoparklarda yer kalmadı

Fırtına alarmı: Kapalı otoparklar doldu

Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınayla ilgili kamu kurumlarının ve belediyelerin aldığı önlemlerinin yanı sıra vatandaşlar da özellikle araçları için kendi önlemlerini aldı. İzmir ve Muğla’da kapalı otoparklar doldu.

Haber Merkezi DHA
Fırtınada mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar araçlarını kapalı otoparklara park etti.
Fırtınada mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar araçlarını kapalı otoparklara park etti.

İzmir’de kapasitesi 20 bini bulan belediye ile özel işletmelere ait tüm açık ve kapalı otoparklar doldu. Vatandaşlar yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde kuyruk oluşturdu.

  • Akdeniz üzerinde toplanmaya başlayan ve 'Tropik fırtına' adı verilen kasırganın Türkiye'yi vurma ihtimali üzerine kriz masaları oluşturuldu. Kamu kurumları ile belediyeler tüm ekipmanlarıyla önlem aldı. Personelin izinleri kaldırıldı. Fırtınayı bekleyen vatandaşlar da evlerinin balkonlarında aldıkları önlemlerin yanı sıra araçları için kapalı otoparkları tercih etti.

Yer kalmadı

Kentte Büyükşehir Belediyesi'ne ait olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark alanı bulunduğu öğrenildi. Bu otopark alanları günler öncesinden doldu. Yer bulma ya da yer açılacağı umuduyla otoparklar önünde vatandaşlar araçlarıyla kuyruk oluşturdu.

Meteoroloji'den yeni açıklama

  • Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre tahminlerde değişikliğe gidildiği. Yenilenen tahminlere göre, fırtınanın Yunanistan üzerinden Ege Denizi'ne kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesinin beklendiği ifade edildi.
  • Buna göre, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de beklenilen rüzgar şiddeti ile yağış miktarının bir miktar azalmasının beklendiği, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise metrekareye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği öğrenildi.

Dalga yüksekliği 2,5 metreye ulaşacak

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla çevresinde gece yarısından sonra yağmurun etkili olacağını belirtti. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı kaydedildi. Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli, gece yarısından itibaren Muğla çevrelerinde ve Bodrum- Marmaris arasında fırtına şeklinde eseceği ifade edildi. Dalga yüksekliğinin 2,5 metreye ulaşacağı belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fırtına Türkiye'yi teğet geçecek
GÜNDEM
Fırtına Türkiye'yi teğet geçecek

Fırtına değil 'kasırga'

Fırtına değil 'kasırga'

​Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçı forvetleriyle 4-2 kazandı.
Erdoğan Köln'de

Erdoğan Köln'de

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'deki caminin açılışını yapıyor.
Bakanlıktan iddialara yanıt

Bakanlıktan iddialara yanıt

​Alınacak danışmanlığın hiç bir icra fonksiyonu olmayacak.
Dönüşü'efsane' olacak

Dönüşü'efsane' olacak

Sürpriz imzayı atmak için dil öğrenmeye başladı.
Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

EYP patladı: Şehit ve yaralı askerlerimiz var.
Yer kalmadı

Yer kalmadı

Fırtına öncesinde kapalı otoparklarda kuyruk var.
'Türkçe' uyardılar

'Türkçe' uyardılar

Köln polisi resmi hesabından bu mesajı paylaştı.
'Depremle ilgisi yok'

'Depremle ilgisi yok'

​Denizin çekilmesiyle ilgili bir açıklama daha geldi.

Teğet geçecek

Teğet geçecek

​Ege denizindeki fırtınanın yönü ve şiddeti değişti.

'Özür dileyecek'

'Özür dileyecek'

​Ünal Karaman, Olcay Şahan hakkında konuştu.
'Havadan' yakalandılar

'Havadan' yakalandılar

Kırmızı ışıkta geçenler bu yöntemle yakalandı.
'Boşuna mı film izledim'

'Boşuna mı film izledim'

Polisleri karşısında görünce ilk sorusu bu oldu.
AlmanyaKırmızı-Beyaz

AlmanyaKırmızı-Beyaz

​Gurbetçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Köln sokaklarını ay yıldızla donattı.
Gençleri tutamayabiliriz

Gençleri tutamayabiliriz

​Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan OSB uyarısı geldi.
Örgüt dışından evlenenlere tehdit

Örgüt dışından evlenenlere tehdit

FETÖ'nün yaptıkları tek tek ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.