Gündem Fırtına nedeniyle seferler iptal oldu
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Fırtına nedeniyle seferler iptal oldu

Marmara bölgesinde yaşanan fırtına sebebiyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edili.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun yaptığı açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 - 10:45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 - 10:55

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 - 09:45

İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30, 10.30 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.

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