Fırtınada denizde bilinci kapalı bulundu: Yaşam savaşını kaybetti

Olay, 17 Şubat gecesi, Konyaaltı Sahil kısmında meydana geldi. İddiaya göre, fırtınanın etkili olduğu gece saatlerinde, yükselen dalgalara aldırış etmeyen Onur Öğüt denize girdi. Öğüt'ün denize girdiğini ve bir süre sonra kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karadan yapılan aramalara ek olarak deniz polisi ekipleri de denizde arama yaptı. Bu sırada Öğüt, deniz polisi tarafından karaya yakın bir yerde bilinci kapalı halde bulundu.