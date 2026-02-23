Kahramanmaraş’ta feci kaza: Gölete düşen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Jandarma kazayla ilgili incele yapıyor
Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobilin gölete düştüğü kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarmanın incelemesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Çöçeli Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz (78) idaresindeki 27 D 7567 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak gölete düştü.
İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedenini araçtan çıkardı. Kaza sonrası jandarmanın incelemesi sürüyor.
