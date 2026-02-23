Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş’ta feci kaza: Gölete düşen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta feci kaza: Gölete düşen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

16:3923/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Jandarma kazayla ilgili incele yapıyor
Jandarma kazayla ilgili incele yapıyor

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobilin gölete düştüğü kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarmanın incelemesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Çöçeli Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz (78) idaresindeki 27 D 7567 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak gölete düştü.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedenini araçtan çıkardı. Kaza sonrası jandarmanın incelemesi sürüyor.



#Kahramanmaraş
#kaza
#gölet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İftar saat kaçta? Akşam ezanı ne zaman okunuyor? 23 Şubat 2026 il il iftar vakitleri