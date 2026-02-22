Yeni Şafak
Konya'da kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı: Bir kişi yaralandı

18:1722/02/2026, Pazar
IHA
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde, Karaman-Ereğli kara yolu Karaburun Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Ereğli kara yolu Karaburun Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


#Konya
#Ereğli
#kaza
