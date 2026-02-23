Yeni Şafak
Çatıda çalışırken akıma kapılan genç işçi hayatını kaybetti

22:1723/02/2026, Pazartesi
IHA
20 yaşındaki işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Manisa Alaşehir’de bir iş yerinin çatı katında kaynak yapan 20 yaşındaki İbrahim Taşdelen, yüksek gerilim hattına yaklaşması sonucu elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekipler gencin hayatını kaybettiğini belirlerken, cenaze otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çatı katında kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay, Alaşehir-Sarıköy karayolu Üzümlü Kavşağı mevkiinde bulunan yaş sebze ve meyve işi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın çatı katında kaynak yapan İbrahim Taşdelen (20), üzerinden geçen yüksek gerilim hattına tehlikeli şekilde yaklaştı. Bu sırada akıma kapılan genç bir anda yere yığıldı. Çevrede bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taşdelen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



#Manisa
#Elektrik
#Akım
