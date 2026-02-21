Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Evinde cansız bedeni bulunmuştu: Manisa'daki şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor

Evinde cansız bedeni bulunmuştu: Manisa'daki şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor

22:2721/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Cam balkon sonrası gaz sızıntısı iddiası soruşturmada öne çıktı.
Cam balkon sonrası gaz sızıntısı iddiası soruşturmada öne çıktı.

Manisa’da evinde ölü bulunan 60 yaşındaki Yılmaz Uğur’un ardından olayın perde arkası netleşmeye başladı. Çiftin bir gün önce yaptırdığı cam balkon sonrası doğalgaz çıkış borusunun içeri alınmasıyla gaz sızıntısı yaşandığı iddiası soruşturmanın merkezine yerleşti. Gözaltına alınan 2 ustanın adli kontrolle serbest bırakılması, ihmâl ihtimalini daha da tartışmalı hale getirirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemeler sürüyor.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 60 yaşındaki adamın evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, cam balkon yapan 2 usta gözaltına alındı. Şüphelilerin doğalgaz çıkış borusunu balkonun içerisinde bıraktıkları ve buradan sızan gazdan dolayı çiftin zehirlendiği iddia edilirken, mahkemeye çıkarılan 2 usta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Koca ölü, eşi ise baygın halde bulundu

Olay, 20 Şubat 2026 günü saat 18.10 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Anafartalar Sokak No:53’te meydana geldi. Yılmaz Uğur (60) ve eşi Hatice Uğur’dan haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenli araçla balkondan daireye giren ekipler, yaptıkları ilk incelemede Yaşar Uğur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler Hatice Uğur’u ise baygın şekilde bulurken Hatice Uğur ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ölümün sebebi içeride bırakılan doğal gaz çıkış borusu mu?

Öte yandan çiftin olaydan bir gün önce balkonu camla kapattıkları öğrenildi. Bunun üzerine cam balkon işini yaptıkları belirlenen H.B. ile M.B. isimli şahıslar polis merkezine çağrıldı. Şüphelilerin doğalgaz çıkış borusunu balkonun içerisinde bıraktıkları ve buradan sızan gazdan dolayı çiftin zehirlendiği iddia edilirken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan iki şüpheli mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler mahkemedeki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Manisa
#Turgutlu
#Cam Balkon
#Ölüm
#Doğal Gaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DÜZENLEME: 12. yargı paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi içeriği ne, hangi maddeler var? İnfaz düzenlemesi