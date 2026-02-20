Manisa’da evli çiftten biri ölü, diğeri baygın halde bulundu

Evin içerisine giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yılmaz Uğur’un hayatını kaybettiği, eşi Hatice Uğur’un ise baygın olduğu tespit edildi. Bilinci kapalı kadın, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz Uğur’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Yılmaz Uğur'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan Hatice Uğur'un tedavisinin de sürdüğü öğrenildi.