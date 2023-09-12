Fransa'da beyin ölümü gerçekleşmişti: Türkiye'ye getirilen Sefa Şahin hayatını kaybetti

Fransa'nın Elancourt kentinde polis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralandıktan sonra beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen Türk genci Sefa Şahin, Türkiye'ye getirildi. Fransa'nın başkenti Paris'e 40 kilometre uzaklıktaki Elancourt kentinde "polisin dur ihtarına" uymadığı gerekçesiyle polis aracının motosikletle çarpışması sonucu ağır yaralanan ve daha sonra beyin ölümü gerçekleştiği açıklanan 16 yaşındaki Şahin'in ailesi, tedavinin Türkiye'de sürmesini talep etti. Ülkede sağlık koşullarına uymayan bir hastanede tedavi altına alındığını ve yetkililerin "beyin ölümü" raporu sonrası ısrarla "fişinin çekilmesi" gerektiğini söylediğini ifade eden aile, sağlığına kavuşacağına inandıkları Sefa Şahin'in İstanbul'a sevki için girişimde bulundu. Türkiye'nin Fransa Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun girişimleriyle sevk iznini alan Şahin ailesi, Atatürk Havalimanı'na iniş yapan kiraladıkları özel sağlık jetiyle Sefa Şahin'i Türkiye'ye getirdi. Şahin'in tedavisinin İstanbul'daki özel bir hastanede devam edeceği belirtildi.