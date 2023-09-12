|
Gündem

Fransa'da beyin ölümü gerçekleşmişti: Türkiye'ye getirilen Sefa Şahin hayatını kaybetti

Fransa'da polis aracının karıştığı olayda ağır yaralanan Türk genci Sefa Şahin'den acı haber geldi. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra Türkiye'ye getirilen Şahin'in hayatını kaybettiği bildirildi. Şahin'in, 6 Eylül akşamı polis aracının karıştığı olayda ağır yaralandıktan sonra beyin ölümü gerçekleşmişti. Ailesinin girişimiyle Türkiye'ye getirilen 16 yaşındaki Şahin, Ataşehir'de özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alınmıştı.

00:06 . 12/09/2023 Salı
AA
Fransa'da polis aracının karıştığı olayda ağır yaralanan Sefa Şahin hayatını kaybetti.

Fransa'da polis aracının karıştığı olayda ağır yaralanan Sefa Şahin hayatını kaybetti.

Fransa'nın Elancourt kentinde polis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralandıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin girişimleriyle Türkiye'ye getirilen Sefa Şahin, hayatını kaybetti.

Ailesinin girişimleriyle sabah saatlerinde özel sağlık jetiyle Atatürk Havalimanı'na getirilen ve buradan ambulansla Ataşehir'de özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alınan 16 yaşındaki Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay

Başkent Paris'e 40 kilometre uzaklıktaki Elancourt kentinde 6 Eylül akşamı polis aracının karıştığı olayda 16 yaşındaki Şahin ağır yaralanmış; olaya ilişkin 2 polis gözaltına alınırken, biri "polisin dur ihtarına uyulmadığı" gerekçesiyle olmak üzere 2 soruşturma açılmıştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan ailenin avukatı Yassine Bouzrou, Şahin'in beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek medyada polisin perspektifinden yer alan, "gencin polislerin aracına vurduğu" yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Bouzrou, polislerin araçlarıyla Şahin'i takip ettiğini belirterek olayla ilgili "kasten adam öldürmeye teşebbüs" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetmişti.​​​​​​​​​

Ailesi, sağlığına kavuşacağına inandıkları Sefa Şahin'in İstanbul'a sevki için girişimde bulunmuştu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun girişimleriyle sevk iznini alan Şahin ailesi, özel sağlık jetiyle Sefa Şahin'i Türkiye'ye getirmişti.


Fransa'da polis aracının karıştığı olayda ağır yaralanan Türk genç Türkiye'ye getirildi
Fransa'da polis aracının karıştığı olayda ağır yaralanan Türk genç Türkiye'ye getirildi

Fransa'nın Elancourt kentinde polis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralandıktan sonra beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen Türk genci Sefa Şahin, Türkiye'ye getirildi. Fransa'nın başkenti Paris'e 40 kilometre uzaklıktaki Elancourt kentinde "polisin dur ihtarına" uymadığı gerekçesiyle polis aracının motosikletle çarpışması sonucu ağır yaralanan ve daha sonra beyin ölümü gerçekleştiği açıklanan 16 yaşındaki Şahin'in ailesi, tedavinin Türkiye'de sürmesini talep etti. Ülkede sağlık koşullarına uymayan bir hastanede tedavi altına alındığını ve yetkililerin "beyin ölümü" raporu sonrası ısrarla "fişinin çekilmesi" gerektiğini söylediğini ifade eden aile, sağlığına kavuşacağına inandıkları Sefa Şahin'in İstanbul'a sevki için girişimde bulundu. Türkiye'nin Fransa Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun girişimleriyle sevk iznini alan Şahin ailesi, Atatürk Havalimanı'na iniş yapan kiraladıkları özel sağlık jetiyle Sefa Şahin'i Türkiye'ye getirdi. Şahin'in tedavisinin İstanbul'daki özel bir hastanede devam edeceği belirtildi.



#Sefa Şahin
#Elancourt
#fransa
#FRANSIZ POLISI
#Yassine Bouzrou
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Şimşek'ten Kredi Kullanımı Sınırlamasına İlişkin Açıklama