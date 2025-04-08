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Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralılar var

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralılar var

00:468/04/2025, Salı
DHA
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Kaza nedeniyle araç içerisinde sıkışan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.
Kaza nedeniyle araç içerisinde sıkışan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Erzurum'da rampadan indiği sırada freni boşalan kamyon ilk olarak kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen dört araca çarptı. Kamyonu durduramayan sürücü yaklaşık 1 kilometre giderek bu kez iki araca daha çarptı. Yaklaşık 200 metre daha giden kamyon kaldırıma vurarak durabildi.

Erzurum'da, kargo şirketine ait kamyon, freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada 1 ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.50 sıralarında Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Bir kargo firmasına ait T.B. yönetimindeki 25 LV 948 plakalı kasa kamyon, E-80 karayolunda rampa indiği sırada freni boşaldı.

Altı aracın ardından kaldırıma vurarak durabildi

Kamyon ilk olarak kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı.

Kamyonu durduramayan sürücü yaklaşık 1 kilometre giderek bu kez Kazım Karabekir Stadyumu'nun bulunduğu ışıklarda bekleyen 2 araca daha çarptı.

Yaklaşık 200 metre daha giden kamyon kaldırıma vurarak durabildi.

Araçta sıkıştılar

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ve polis sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Can pazarının yaşandığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar Erzurum Şehir Hastanesi ile Araştırma Hastanesine götürüldü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Erzurum
#Kaza
#Kamyon

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