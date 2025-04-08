Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralılar var

Kamyonu durduramayan sürücü yaklaşık 1 kilometre giderek bu kez Kazım Karabekir Stadyumu'nun bulunduğu ışıklarda bekleyen 2 araca daha çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ve polis sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.