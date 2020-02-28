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POLİTİKA

Fuat Oktay'dan saldırı açıklaması: Bedelini ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya yönelik açıklamalarda bulundu. Oktay "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tarihe savaş suçlusu olarak geçecek Esed ve rejim unsurlarının, İdlib'deki alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerini belirtti.

Esad tarihe bir savaş suçlusu olarak geçecek

Oktay, İdlib'deki saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir. dedi.

Başımız sağ olsun

  • Oktay, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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