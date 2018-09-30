Gündem Fuat Oktayın acı günü
3. SAYFA

Fuat Oktay’ın acı günü

83 yaşında vefat eden Şaziye Oktay, Eyüpsultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Mezarlığı’na defnedildi. Annesini toprağa veren Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Oktay’ı bu acı gününde yakın çevresi ve siyasiler de yalnız bırakmadı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Şaziye Oktay son yolculuğuna uğurlandı
Şaziye Oktay son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay’ın 83 yaşında vefat eden annesi Şaziye Oktay için dün Eyüp Sultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Önceki gün vefat eden Şaziye Oktay’ın, Çekmeköy’deki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şaziye Oktay’ın cenazesi, dua edilip helallik alınmasının ardından Eyüp Sultan Camii’ne getirildi. Namazın ardından annesinin tabutunu omuzlayıp cenaze aracına kadar taşıyan Fuat Oktay, cenaze aracıyla mezarlığa geçti. Şaziye Oktay’ın cenazesi Eyüp Mezarlığı’na defnedildi. Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, definden sonra babası Ömer Oktay ile birlikte Bahariye Mevlevihanesi’nde taziyeleri kabul etti.

ACISINI PAYLAŞTILAR

Öğle namazını müteakip İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz’ın kıldırdığı cenaze namazına, Şaziye Oktay’ın eşi Ömer Oktay, oğulları Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay, Nihat Oktay, torunları ve akrabalarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bazı bakanlar, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünürü Özdemir Bayraktar, bazı eski bakanlar, milletvekilleri, AK Parti genel başkan yardımcıları ve STK temsilcileri katıldı.

Dostluğu perçinledik

Dostluğu perçinledik

​Erdoğan, tarihi Almanya ziyaretinde Merkel ile 2,5 saatlik bir görüşme yaptı.​
PKK’ya karşı paletli devriye

PKK’ya karşı paletli devriye

​Karadeniz'de vatandaşlar PKK'lı teröristleri bölgeye sokmamakta kararlı.​
Mihraç’ın adamı ABD’den istenecek

Mihraç’ın adamı ABD’den istenecek

​Terörist Mihraç Ural EYP'li saldırıdan ağır yaralı kurtulmuştu.
ABDBasra'dan çekildi

ABDBasra'dan çekildi

​Amerika gösterilerle sarsılan Basra'dan çekiliyor.
Tsunamiyuttu: 400 ölü

Tsunamiyuttu: 400 ölü

​Endonezya'da 7,5'lik deprem felaketi.
Gazze sanayisiçökmek üzere

Gazze sanayisiçökmek üzere

​İsrail ablukası sanayi üretimini de etkiliyor.
Teknofest dünya ikincisi

Teknofest dünya ikincisi
Etiyopya'daFETÖ yağması!

Etiyopya'daFETÖ yağması!

'Hayır kurumu' adıyla topladıkları parayı zimmetine geçirdiler.

Türk Yıldızları büyüledi

Türk Yıldızları büyüledi

8 süpersonik uçakla Rizelilere unutamayacağı bir gün yaşattılar.

Trivela Kartal

Trivela Kartal

Beşiktaş, Quaresma'nın yıldızlaştığı maçta 3 puanı almasını bildi.
Filmlere özenenhırsız yakalandı

Filmlere özenenhırsız yakalandı

​88 yaşındaki kadının altınlarını gasp etmişti.

Adaylara yerelseçim uyarıları

Adaylara yerelseçim uyarıları

Hayal kurun, sigara içmeyin, hediyeleşin, uykuya vakit ayırın, klasik değil teknolojik olun, kravat takmayın, tokalaşın...
'Dostluğumuzu perçinleyecek'

'Dostluğumuzu perçinleyecek'

Erdoğan, Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili mesajlar verdi.
Fırtına değil 'kasırga'

Fırtına değil 'kasırga'

​Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçı forvetleriyle 4-2 kazandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.