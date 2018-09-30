Fuat Oktay’ın acı günü

Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay’ın 83 yaşında vefat eden annesi Şaziye Oktay için dün Eyüp Sultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Önceki gün vefat eden Şaziye Oktay’ın, Çekmeköy’deki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şaziye Oktay’ın cenazesi, dua edilip helallik alınmasının ardından Eyüp Sultan Camii’ne getirildi. Namazın ardından annesinin tabutunu omuzlayıp cenaze aracına kadar taşıyan Fuat Oktay, cenaze aracıyla mezarlığa geçti. Şaziye Oktay’ın cenazesi Eyüp Mezarlığı’na defnedildi. Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, definden sonra babası Ömer Oktay ile birlikte Bahariye Mevlevihanesi’nde taziyeleri kabul etti.

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Öğle namazını müteakip İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz’ın kıldırdığı cenaze namazına, Şaziye Oktay’ın eşi Ömer Oktay, oğulları Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay, Nihat Oktay, torunları ve akrabalarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bazı bakanlar, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünürü Özdemir Bayraktar, bazı eski bakanlar, milletvekilleri, AK Parti genel başkan yardımcıları ve STK temsilcileri katıldı.