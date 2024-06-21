Gabar petrolüne saldıracaklardı

Kırmızı listede aranan PKK’lı Yılmaz Öner’in Ağrı’da ölü ele geçirildiği Bozdoğan-43 Operasyonu ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesindeki aynı operasyon kapsamında, Batman kırsalında da PKK’lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kırmızı listede aranan “Şeyhmus Malazgirt” kod adlı PKK’lı Yılmaz Öner’in Ağrı’da öldürüldüğünü Yeni Şafak dün duyurmuştu. Bakan Yerlikaya, aranan listesine Batman’da da 3 çizik çekildiği bilgisini verdi.

TURUNCU LİSTEYE 3 ÇİZİK

Hasankeyf’e bağlı Palamut köyü kırsalında F-16’lar, ATAK taarruz helikopterleri ve J-SİHA’ların havadan destek verdiği operasyonda 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede aranan “Şervan Botan” kod adlı Şakir Erdemci, “Eylem” kod adlı Hazret Kaçar, “Nurhak” kod adlı Nurettin Tekin ile yanlarındaki “Axin” kod adlı PKK’lı terörist Zeynep Özkan etkisiz hale getirildi. Burada öldürülen ve yaralı

ele geçirilen teröristlerin Gabar’daki petrol üretim tesisine saldırı hazırlığında oldukları ortaya çıktı.

EYLEM TALİMATI GELDİ

Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre, eylem talimatı alan teröristler, Mava bölgesine sözde sorumlu olarak atandı. Teröristler, bölgede keşif de yaptı. Teröristlerin eylem talimatı aldıkları istihbaratı üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Keşfe çıkan 5 teröristten 4’ü ölü, 1’i ise yaralı olarak ele geçirildi. Tedavisinin ardından yaralı teröristin sorgusuna başlandı. Gabar'daki petrol üretim sahasına saldırı talimatı üzerine düzenlenen operasyondan sonra bölgede başlatılan arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

32 şehidin katilleri

10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranırken Ağrı’da öldürülen “Şehmuz Malazgirt” kod adlı Yılmaz Öner’in 27 güvenlik görevlisi ve 4 sivilin şehit edildiği, 68 güvenlik görevlisi ve 2 sivilin yaralandığı 18 saldırının talimatını verdiği ve bu terör saldırılarına bizzat katıldığı öğrenildi. Batman’da etkisiz hale getirilen terörist grubun da 1 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı 3 saldırıya katıldıkları belirlendi.

K.Irak’ta 5 terörist öldürüldü

Terörle mücadele yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen PKK’lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonları, “Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi” mesajıyla duyurdu.







