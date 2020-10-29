Galerici kardeşler tefecilikle suçlanıyor: Asıl mağdur biziz

Nakliye firması sahibi İlyas Şengül, 2019 yılında maddi problemler nedeniyle kentte galericilik yapan Necat ve Fetullah Yıldırım kardeşlerden farklı zamanlarda yaklaşık 10 milyon TL borç aldığını, borcunu 3 milyon TL faizle geri ödediğini iddia etti. Şengül, 40 bin dolar borcunun kaldığını, Yıldırım kardeşlerdeki 700 bin dolarlık çek ve senetleri geri alamadığını öne sürdü.

Yine iddiasına göre, senetleri işleme koyan Necat ve Fetullah Yıldırım kardeşler, Şengül'ün tüm mal varlığını haczetti. İlyas Şengül'ün şikayeti üzerine Mersin polisi, Yıldırım kardeşlerin iş yerinde arama yaptı. Aramada, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi, kardeşler gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılan kardeşler, iddia edilenin aksine asıl mağdurun kendileri olduğunu savundu.

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'BİZE AİT 5 TIR'I SATIŞA ÇIKARDILAR'

İlyas Şengül ve nakliye işi yapan ağabeylerine ait Medyatrans firması ile 8 yıldır çalıştıklarını belirten Fetullah Yıldırım, "Medyatrans şirketinden 10 TIR satın aldım. 5'ini devir teslim aldım. 10 adet TIR'ın parasını peşin olarak hesaplarına yatırdım. Ancak şirket tarafından bana verilecek olan TIR'ların hacizli olduğunu öğrendim. 5 adet TIR'ın devrini verdiler, diğer 5 tanesini hala alamadık. TIR'larla yük taşıdıkları için bekledik. Bu durum dışında da sürekli benden borç para aldılar. Bu şekilde iyi niyetimizi suistimal ettiler. Yurt dışına çıkartılan ve bize satışı yapılmasına rağmen devredilmeyen TIR'lara sahte yabancı plaka takıp satmaya kalkmışlar. Halen yurt dışında 14 TIR'ları bulunuyor. Bu TIR'ları da satışa çıkartmışlar. Bunlar bilirkişi raporu ile sabittir. 45 bin 500 dolar da nakit para alacağımız var. Ne paramızı alabildik ne de bize satışı yapılan 5 TIR'ı. Asıl mağdur biziz. Evlerinin elektriği kesilecekti bizden borç istediler verdik. Bunlardan kurtulmak için alacağımızın bir kısmından feragat ettik. Biz hep iyi niyetli davrandık. Bizi tefeci diye şikayet ettiler. İşyerimize polis gelip arama yaptı. Karakola gidip ifade verdik. Bizi tutuklatıp şantaj yapmak istediler. Bizim tefecilikle ilgimiz yok. Biz ticaret yaptık. TIR karşılığı para verdik. Ne paramızı alabildik ne de satın aldığımız TIR'ları. Ortada bir mağdur varsa o da biziz " diye konuştu.

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