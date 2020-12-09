GATA’da FETÖ operasyonu: 14’ü aktif 31 doktor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün GATA’daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün harekete geçildi. MİT ve Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmaların ardından 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 20 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

GÜNDEM Emniyet İstihbarat Dairesini ele geçirmeye çalışan FETÖ sanıklarına istenen ceza belli oldu

14’Ü FAAL GÖREVDE

Şüphelilerden 31’inin doktor, 6’sının da mahrem imam olduğu öğrenildi. Doktor şüphelilerden 14’ünün aktif görevde olduğu ve 4’ünün de hala GATA’da görev yaptığı belirlendi. Geriye kalan şüphelilerin ise 2’sinin emekli, 1’inin istifa ettiği ve 14’ünün de ihraç olduğu kaydedildi.

GÜNDEM İşte FETÖ-PKK ortaklığı

MAHREM İMAM DOÇENT ÇIKTI

Şüphelilerin arasında 2 profesör de bulunuyor. Bunlardan emekli olan profesörün özel bir hastanede, diğerinin ise Hacettepe Üniversitesinde görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca hala görevde olan şüpheli doktorların bir kısmının farklı devlet hastanelerinde çalıştığı, bazılarının da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi kurumlarda görevli olduğu kaydedildi. Bu arada, KHK’lar ile ihraç edilen şüphelilerin de çeşitli özel kurumlarda çalıştı ifade edildi. Öte yandan, şüpheli mahrem imamlardan birisinin Hacettepe Üniversitesinde Doç. Dr. unvanıyla görev yaptığı belirlendi. Yine aralarında özel sektörde bankacı, eczacı ve muhasebeci olarak çalışan mahremlerin de şüpheli listesinde olduğu öğrenildi.

REKLAM

Doktorlara operasyon