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Gündem GATAda FETÖ operasyonu 14ü aktif 31 doktor
İSTANBUL

GATA’da FETÖ operasyonu: 14’ü aktif 31 doktor

GATA’da FETÖ operasyonu: 14’ü aktif 31 doktor

FETÖ’nün GATA yapılanmasındaki kriptolara yönelik operasyonda, aralarında profesörlerin de bulunduğu 14’ü halen vazifeli 31 doktor ile 6 mahrem imam gözaltına alındı. İzmir merkezli 50 ilde ise FETÖ’nün TSK yapılanmasında haklarında gözaltı kararı verilen 295’i muvazzaf 304 kişiden 198’i yakalandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Şu ana kadar 20 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Şu ana kadar 20 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün GATA’daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün harekete geçildi. MİT ve Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmaların ardından 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 20 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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14’Ü FAAL GÖREVDE

  • Şüphelilerden 31’inin doktor, 6’sının da mahrem imam olduğu öğrenildi. Doktor şüphelilerden 14’ünün aktif görevde olduğu ve 4’ünün de hala GATA’da görev yaptığı belirlendi. Geriye kalan şüphelilerin ise 2’sinin emekli, 1’inin istifa ettiği ve 14’ünün de ihraç olduğu kaydedildi.

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MAHREM İMAM DOÇENT ÇIKTI

Şüphelilerin arasında 2 profesör de bulunuyor. Bunlardan emekli olan profesörün özel bir hastanede, diğerinin ise Hacettepe Üniversitesinde görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca hala görevde olan şüpheli doktorların bir kısmının farklı devlet hastanelerinde çalıştığı, bazılarının da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi kurumlarda görevli olduğu kaydedildi. Bu arada, KHK’lar ile ihraç edilen şüphelilerin de çeşitli özel kurumlarda çalıştı ifade edildi. Öte yandan, şüpheli mahrem imamlardan birisinin Hacettepe Üniversitesinde Doç. Dr. unvanıyla görev yaptığı belirlendi. Yine aralarında özel sektörde bankacı, eczacı ve muhasebeci olarak çalışan mahremlerin de şüpheli listesinde olduğu öğrenildi.

Doktorlara operasyon

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bir diğer FETÖ operasyonu, örgütün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik oldu. Bu kapsamda, 3’ü aktif görevde 9 doktor ile bir hemşire hakkında gözaltı kararı verildi. Aktif görevde olan doktorlardan birinin örgütün kriptolu haberleşme programı olan Bylock’u kullandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler sorguları yapılmak üzere Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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