Cani babaya 20 yıl istendi: Cihan bebeği öldüresiye dövmüştü

Bebeğini darp eden baba hakkında “nitelikli öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı. Gaziantep’te yaşayan Yunus Göç’ün (25) 2 aylık Cihan bebeği döverken çekilmiş görüntüleri 30 Kasım’da Türkiye’nin gündemine oturmuş, aynı gün yakalanan baba tutuklanmıştı.
Kafa travmasına bağlı kanama nedeniyle 4 gün yoğun bakımda kalan bebek hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Yunus Göç hakkında yürüttüğü soruşturma ise tamamlandı. İddianame, Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS
Bebeğin kafatası kemiklerinin tümüyle birleşmediği ve beyin gelişiminin hayati öneme sahip olduğu vurgulanan iddianamede, “Görüntüler incelendiğinde şüphelinin mağduru yerden alıp boynundan tuttuğu, sırtına ve yüzüne sert şekilde 10 defa vurduğu, boğazını sıkıp ağzını kapattığı görülüyor” ifadeleri yer aldı.
Yunus Göç’ün, TCK’nun “kasten öldürme”nin nitelikli halini düzenleyen “beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ve alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçu kapsamında 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.