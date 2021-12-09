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GAZİANTEP

Cani babaya 20 yıl istendi: Cihan bebeği öldüresiye dövmüştü

Gaziantep’te bebeğini öldüresiye döven baba hakkında ‘nitelikli öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis istendi. İddianamede, Yunus Göç’ün “Çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın, çırpınıp kalacak” sözleri de yer aldı. Yunus Göç’ün (25) 2 aylık Cihan bebeği döverken çekilmiş görüntüleri 30 Kasım’da Türkiye’nin gündemine oturmuş, aynı gün yakalanan baba tutuklanmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep haber... Cani babaya 20 yıl istendi: Cihan bebeği öldüresiye dövmüştü​
Savcı, 2 aylık bebeğini dövüp komalık eden cani babaya 20 yıl hapis istedi. İ

Bebeğini darp eden baba hakkında “nitelikli öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı. Gaziantep’te yaşayan Yunus Göç’ün (25) 2 aylık Cihan bebeği döverken çekilmiş görüntüleri 30 Kasım’da Türkiye’nin gündemine oturmuş, aynı gün yakalanan baba tutuklanmıştı.

Kafa travmasına bağlı kanama nedeniyle 4 gün yoğun bakımda kalan bebek hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Yunus Göç hakkında yürüttüğü soruşturma ise tamamlandı. İddianame, Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Yunus Göç’ün yargılanmasına nönümüzdeki günlerde başlanacak.
Yunus Göç’ün yargılanmasına nönümüzdeki günlerde başlanacak.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Bebeğin kafatası kemiklerinin tümüyle birleşmediği ve beyin gelişiminin hayati öneme sahip olduğu vurgulanan iddianamede, “Görüntüler incelendiğinde şüphelinin mağduru yerden alıp boynundan tuttuğu, sırtına ve yüzüne sert şekilde 10 defa vurduğu, boğazını sıkıp ağzını kapattığı görülüyor” ifadeleri yer aldı.

Cani babanın Cihan bebeği dövdüğü anlara böyle kaydedilmişti.
Cani babanın Cihan bebeği dövdüğü anlara böyle kaydedilmişti.

Yunus Göç’ün, TCK’nun “kasten öldürme”nin nitelikli halini düzenleyen “beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ve alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçu kapsamında 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

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