GastroAntep için geri sayım başladı

Bu yıl 15-18 Eylül tarihleri arasında, 4’üncüsünü düzenleyecek Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) için, toplantı düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, basın mensuplarına bu yılki GastroAntep Festivali’nin teması, etkinlikler, yarışmalar ve konular hakkında bilgiler verdi.

Şahin, GastroAntep’in bu yıl Gazi şehrin gıda ürünlerinin, mutfak kültürünün ve yemeklerinin bilinirliğini arttırarak, Gaziantep mutfağından çıkan tatların dünyanın en önemli restoranlarının menüsünde ve gurme marketlerinin raflarında yer almasını amaçlandığı dile getirerek, uluslararası anlamda gastronomi turizminde dünyaya Gaziantep’i işaret ederken, profesyoneller ve gastronomiye ilgi duyanları Gaziantep'te bir araya getirerek, şehir ekonomisine de katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

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