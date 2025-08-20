Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Konukoğlu: 'Dörtyol‑Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi bölge için stratejik öneme sahip'

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Dörtyol‑Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi’ni değerlendirdi. Adil Sani Konukoğlu, projenin yalnızca Gaziantep’i değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki tüm şehirleri kapsayan bir kalkınma hamlesi olduğunu vurguladı. Konukoğlu, projenin tarihi önemdeki Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gibi stratejik bir yatırım olduğunu ifade etti.





Konukoğlu, 2011’den bu yana süregelen çalışmalara dikkat çekerek, "Bu projeyi 14 yıldır sabırla gündemde tutuyoruz; mecliste pek çok kez ele aldık. Projenin hayata geçmesini heyecanla bekliyoruz" dedi.





"Bölgenin denize erişimini hızlandırıyor, ihracatta sıçrama yaşatıyor"

Konukoğlu, projenin teslimatıyla Gaziantep’in yanı sıra Kahramanmaraş, Diyarbakır, Van, Hakkari, Erzurum, Tunceli, Şanlıurfa gibi şehirlerin Akdeniz’e erişim sürelerinin kısalacağını ve lojistik maliyetlerin ciddi oranda düşeceğini söyledi. Konukoğlu, Gaziantep’ten Mersin’e yaklaşık 200 km, İskenderun’a ise 70‑80 km’lik bir rota kısalması sağlanacağını, bunun hem zaman hem maliyet hem de çevresel etkiler açısından olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı.





Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu.

"Rekabetçiliği artıracak, kaliteyi yükseltecek"

Sanayinin can damarı olan Gaziantep’in yılda ortalama 10 milyar dolar ihracat ve 6‑7 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiğine işaret eden Konukoğlu, "Denize erişim ne kadar kısa olursa o kadar kritik. Sadece Gaziantep değil; bölgedeki tüm kentler bu koridordan faydalanacak. Bu da rekabeti ateşleyecek. Daha hızlı, daha kaliteli hizmet demek" dedi.





"Geleceğin İpek Yolu’na açılan yol olacak"

En nihayetinde Konukoğlu, bu projenin sadece kısa vadeli ulaşım kolaylığı sunmadığını, orta ve uzun vadede Suriye’nin yeniden yapılanmasına, bölgenin Asya–Avrupa ticaret koridorlarına (İpek Yolu hattı gibi) entegrasyonuna katkı sağlayacak bir altyapı taşıyıcı olduğunu belirtti. Konukoğlu, "Hatay bile Belen yokuşunu aşmadan, daha hızlı erişim sağlayacak. Proje hem bölge hem de ülke düzeyinde oyun değiştirici etkilere sahip" dedi.





300 km’lik Gaziantep-Mersin yolu 80 km’ye düşüyor

Bu proje ile; ulaşım ağına yaklaşık 26 kilometrelik bağlantı yolu ve 23,5 kilometrelik demir yolunun yanı sıra 2’si bağlantı yolu, 1’i demir yolu için olmak üzere toplam 3 tünel, 6 alt geçit, 1 üst geçit, 2 köprü, 2 viyadük, 1 derivasyon kanalı, 3 giriş-çıkış gişesi ile 5 menfez yapılması hedefleniyor. Böylece 300 kilometrelik Gaziantep-Mersin yolu 80 kilometreye düşecek.









21 yıl süreli yurt dışı finansman

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi’nin iki yıl önce gerçekleştirilen ihalesi, 44 milyar TL ile en düşük teklifi sunan Doğuş İnşaat-Eze İnşaat ortak girişimi tarafından üstlenildi.





Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucu proje için 1,55 milyar euro tutarında dış finansman temin edildi. ECA kredi maliyeti yalnızca EURIBOR + yüzde 0,80 olan projenin finansmanına ilişkin anlaşmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Société Générale liderliğindeki kreditörler arasında imzalandı.



