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Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan otizmli çocuk aranıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan otizmli çocuk aranıyor

17:3925/05/2025, Pazar
IHA
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10 yaşındaki otizmli çocuk Onur Özdemir, her yerde aranıyor
10 yaşındaki otizmli çocuk Onur Özdemir, her yerde aranıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuk Onur Özdemir, her yerde aranıyor. Geniş alanda devam eden aramalarda küçük çocuğa dair herhangi bir izine rastlanmadı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te ikamet eden Murat ile Aynur Özdemir çifti, 10 yaşındaki oğulları otizmli Onur Özdemir ile birlikte önceki gün Araban ilçesine bağlı kırsal Hasanoğlu Mahallesi'ndeki Antep fıstığı bahçelerine gitti. Anne-baba, fıstık bahçesinde bakım çalışmalarını sürdürdükleri sırada çocuklarının olmadığını fark etti. Çocuklarını bir türlü bulamayan anne-baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


Mahalleye çok sayıda ekip sevk edildi

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine kırsal mahalleye çok sayıda ekip sevk edildi. Mahalle ve çevresinde Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin de dahil olduğu arama çalışmaları havadan dronlarla, yerden de komando ekipleri ve kokuya duyarlı köpek desteğiyle devam ediyor.


Ayrıca İlçe Müftülüğüne bağlı tüm camilerde anons ile duyuru yapılarak 10 yaşındaki otizmli Onur Özdemir'in bulunması için tüm ilçe halkından duyarlı olmaları ve gerekirse arama çalışmalarına destek verilmeleri istendi.


Küçük çocuğu arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



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