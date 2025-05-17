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Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı: 7 işçi yaralandı

Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı: 7 işçi yaralandı

13:2417/05/2025, Cumartesi
AA
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Polis ve sağlık ekiplerinin fabrikada bekleyişi devam ediyor.
Polis ve sağlık ekiplerinin fabrikada bekleyişi devam ediyor.

Gaziantep'te bir halı fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlama sonucu 7 işçi yaralandı. Patlama sonucu fabrikanın duvarlarında ve çevrede park halinde bulunan 3 araçta hasar oluştu.

Gaziantep'te bir halı fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlama sonucu 7 işçi yaralandı.

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasının buhar kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle yaralanan 7 fabrika işçisi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Patlama sonucu fabrikanın duvarlarında ve çevrede park halinde bulunan 3 araçta hasar oluştu.

Polis ve sağlık ekiplerinin fabrikada bekleyişi devam ediyor.



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