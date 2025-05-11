İzmir'de gaz sızıntısı nedeniyle bir dairede patlama yaşandı: 4 kişi yaralandı

Gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamayı duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada dairede yangın çıkarken, bina tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Yaşanan patlama ve ardından çıkan yangında, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin patlamanın yaşandığı dairede, 1'inin aynı binada yaşadığı, diğer 2'sinin ise o sırada sokaktan geçen vatandaş olduğu belirtildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama sonrası 3'üncü kattaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi.