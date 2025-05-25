Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Gaziantep'te iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te iş yeri kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

09:4325/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Gaziantep'te 3 şüpheli polis operasyonu ile yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep'te 3 şüpheli polis operasyonu ile yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te bir iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştiren 3 şüpheli polis operasyonu ile yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs 2025'te meydana gelen bir iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerinde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 39 adet fişek ile başkalarına ait 2 adet kimlik kartı ele geçirildi.


Tamamlanan yasal işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

#Gaziantep
#silah
#Kaçak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı Ankara sürekli işçi alımı kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi