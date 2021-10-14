Gündem Gaziantepte sınıfın ortasında öğrencisini tokatlayan öğretmen açığa alındı
GAZİANTEP

Gaziantep'te sınıfın ortasında öğrencisini tokatlayan öğretmen açığa alındı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisi ders ortasında felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle arkadaşlarının arasında darp edildi. Görüntülerin yansıması üzerine ise hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alınırken, cep telefonu ile olayı kaydeden kişinin de belirlenmesi için kovuşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
Gaziantepte sınıfın ortasında öğrencisini tokatlayan öğretmen açığa alındı
Gaziantep'te sınıfın ortasında öğrencisini tokatlayan öğretmen açığa alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Anadolu Lisesi’nde 15 yaşındaki Lise öğrencisi M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darp edildi. O anlar ise bir cep telefonu ile kaydedildi.

Öğretmenden öğrencilere dayak kamerada
OYNAT 00:27
Öğretmenden öğrencilere dayak kamerada
Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin öğrencileri sıra dayağına çekerek dövmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ailesi şikayetçi oldu

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise Gaziantep Valiliği öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak, açığa alındığını duyurdu. Öğrenci ile ailesinin ise bugün İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak öğretmen ve görüntüleri çekenler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.


  • Öte yandan, görüntüleri çeken kişi ya da kişilerin belirlenmesi için kovuşturma başlatıldığı öğrenildi.

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