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Gaziantep son dakika haberleri: Sulama kanalında zehirli engerekler görüldü

Gaziantep'te yılan paniği: Sulama kanalında zehirli engerekler görüldü

Son günlerde yurt genelinde sık sık görülen yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Son olarak Gaziantep’te sıcak havada su arayan yabani hayvanlar yerleşim alanına yönlendi. Sulama havuzuna düşen ve zehirli olduğu bilinen engerek yılanları ise ekipleri alarma geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Sulama havuzuna düşen ve zehirli olduğu bilinen engerek yılanları ise ekipleri alarma geçirdi. ​
Sulama havuzuna düşen ve zehirli olduğu bilinen engerek yılanları ise ekipleri alarma geçirdi. ​

Gaziantep son dakikahaberlerine göre; islahiye ilçesi Köklü Mahallesi’nde aşırı sıcaklar nedeniyle yuvalarından çıkan iki engerek türü yılan, bölgede bulunan sulama havuzuna düştü. Gören vatandaşların ihbarı üzerine Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi ekipleri, havuza girerek, kullandıkları kancalı sopalar yardımıyla yılanları sudan çıkardı. Zehirli oldukları bilinen yılanlar, sudan çıkarıldıktan sonra doğaya salındı. Bir süre güneşte hareketsiz bekleyen yılanlar daha sonra ise gözden kayboldu.

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Yılanları kanaldan çıkaran ekipler hem yılanları hem de çevredeki insanları büyük bir tehditten kurtardı.

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"Hiç alışık olmadığımız bir durum"

Yaşam Merkezi personellerinden Hasan Gür, daha önce sokak hayvanlarını topladıklarını, ilk kez bir yabani hayvanı kurtardıklarını anlatarak, "Biz genelde sokak hayvanlarını topluyoruz, tedavisini yapılmak üzere merkeze götürüyoruz. Ama bu kez hiç alışık olmadığımız bir hayvan çıktı karşımıza. vatandaşların ihbarı üzerine geldiğimiz sulama kanalında 2 adet yılan gördük. Bunları çıkartarak, doğal yaşamlarına saldık" diye konuştu.

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