Gaziantep'te zehir tacirlerine ağır darbe

Gaziantep'te zehir tacirlerine ağır darbe

00:5618/10/2025, Cumartesi
AA
Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce il çıkışındaki yol kontrolünde narkotik köpeğinin yardımıyla tırda yapılan aramalarda, çuvallar içinde 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep'te bir tırda 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce il çıkışındaki yol kontrolünde narkotik köpeğinin yardımıyla tırda yapılan aramalarda, çuvallar içinde 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



#Gaziantep
#Narkotik Suçlarla Mücadele
#uyuşturucu operasyonu
