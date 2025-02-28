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Gaziantep'teki patlamadan yürek burkan detay geldi

Gaziantep'teki patlamadan yürek burkan detay geldi

17:4428/02/2025, Friday
IHA
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 kişi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Patlamada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Alperen Kılıçparlar'ın ise işçi olmadığı ve olay yerinden geçerken patlama anına denk gelerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Nizip Sanayi Sitesi'ndeki bir tanker imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, bakım için tamirciye getirilen tanker, oksijen kaynağı ile kesildiği esnada patladı.

Patlamada imalathanede çalışan işçi Mehmet Horuz (45) ve Alperen Kılıçparlar (17) olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi ise yaralandı.

Oksijen kaynağı kesildiği için patlamıştı

Hayatını kaybeden Mehmet Horuz ve Alperen Kılıçparlar defnedildi

Nizip Sanayi Sitesinde tanker imalathanesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Mehmet Horuz ve Alperen Kılıçparlar'ın cenazeleri, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Hayatını kaybeden Mehmet Horuz, Nizip Asri Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla defnedildi.

Sadece oradan geçiyordu

Olayda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Alperen Kılıçparlar'ın ise işçi olmadığı ve olay yerinden geçerken patlama anına denk gelerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kılıçparlar'ın cenazesi ise Nizip ilçesi kırsal Kaleköy Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından göz yaşlarıyla defnedildi.

Patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.


#Gaziantep
#Patlama
#Tanker

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